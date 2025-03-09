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Beklenmedik Veda: Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!

Beklenmedik Veda: Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.03.2025 - 21:52

Survivor'da bu hafta erkekler elemesi gerçekleşti. Tansiyonların sık sık yükseldiği yarışmada kıyasıya süren bir mücadele vardı. Heyecanına hız kesmeden devam eden yarışmada yine beklenmedik bir eleme gerçekleşti.  Poyraz, Sedat ve Efecan'ın eleme adayı olduğu yarışmada dün akşam da Batuhan Gökgöz aday olmuştu.

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Survivor'da bu hafta eleme adayları Sedat, Poyraz, Efecan ve Batuhan olmuştu.

Survivor'da bu hafta eleme adayları Sedat, Poyraz, Efecan ve Batuhan olmuştu.

Erkek yarışmacılar arasında gerçekleşecek Survivor elemesinde kıyasıya bir mücadele izlendi. Finalist olması beklenen yarışmacılardan bazıları eleme potasına girdi. Bu hafta Sedat, Poyraz, Efecan ve Batuhan Gökgöz eleme adayı oldu.

Survivor'da bu akşam elenen isim Efecan oldu.

Survivor'da bu akşam elenen isim Efecan oldu.

Eleme düellosunun ilk ayağında Sedat ile Efecan, diğer tarafta ise Poyraz ve Batuhan karşı karşıya gelmişti. Batuhan-Poyraz mücadelesinde Poyraz 5-0'lık skorla Batuhan'ı yendi. Sedat-Efecan karşılaşmasında ise Sedat Efecan'ı 5-0 yenmeyi başardı. Sedat ve Poyraz rakiplerini yenerek eleme potasından çıktılar.

Bu akşam Efecan ve Batuhan arasında oynanan eleme düellosunun kazananı ise Batuhan oldu. Efecan Dianzenza yarışmaya veda eden isim oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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