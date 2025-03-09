Beklenmedik Veda: Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!

Eleme düellosunun ilk ayağında Sedat ile Efecan, diğer tarafta ise Poyraz ve Batuhan karşı karşıya gelmişti. Batuhan-Poyraz mücadelesinde Poyraz 5-0'lık skorla Batuhan'ı yendi. Sedat-Efecan karşılaşmasında ise Sedat Efecan'ı 5-0 yenmeyi başardı. Sedat ve Poyraz rakiplerini yenerek eleme potasından çıktılar.

Bu akşam Efecan ve Batuhan arasında oynanan eleme düellosunun kazananı ise Batuhan oldu. Efecan Dianzenza yarışmaya veda eden isim oldu.