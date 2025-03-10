Acun Ilıcalı "Survivor'da Yine İhlal Var" Diyerek Kural İhlali Yapan İsimleri ve Aldıkları Cezaları Açıkladı

Bu akşam yayınlanan bölümde konseyde konuşan Acun Ilıcalı, 'Yarışma kuralları dışında iletişim ihlali yapanlar var. Tam tespit ettik mi hayır ama üzerinde çalışıyor muyuz evet. Böyle bir ihlalin olduğunu tahmin ediyoruz. İletişim ihlali olduğunu düşünen var mı?'' diye sordu.

Konuşmasına devam eden Ilıcalı, ''Survivor'da her sene olduğu gibi yine bir ihlal var. Yarışmacılara sordu: İletişim ihlali olduğunu düşünen var mı? Peki, sana şöyle bir soru sorayım tek miydin? Değildin, başkaları da vardı.'' diyerek Yusuf'a soru yöneltti.