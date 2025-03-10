Acun Ilıcalı "Survivor'da Yine İhlal Var" Diyerek Kural İhlali Yapan İsimleri ve Aldıkları Cezaları Açıkladı
Acun Ilıcalı "Survivor'da Yine İhlal Var" Diyerek Kural İhlali Yapan İsimleri ve Aldıkları Cezaları Açıkladı
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmada dün akşam gerçekleşen elemenin ardından verilen fragmanda yarışmada bir kural ihlali yapıldığı görülmüştü. Acun Ilıcalı'nın konseyde iletişim ihlali yapıldığını açıkladığının görülmesinin ardından, ihlali yapan isimler merak konusu olmuştu. Survivor'da kimler kural ihlali yaptı diye merak edilirken, 3 ismin bu olaya karıştığı öğrenildi. Acun Ilıcalı hem o isimleri, hem de aldıkları cezaları açıkladı.
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Survivor'da kural ihlali yapan 3 isim belli oldu.
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Acun Ilıcalı, konseyde "İhlal yaptığını düşünen var mı?" diye sordu. Yarışmacılardan bomba itiraflar geldi.
Her şeyi tek tek anlatan Yusuf, ''Amacıma ulaşamadım ama denedim." dedi.
Acun Ilıcalı cezaları açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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