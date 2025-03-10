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Acun Ilıcalı "Survivor'da Yine İhlal Var" Diyerek Kural İhlali Yapan İsimleri ve Aldıkları Cezaları Açıkladı

Acun Ilıcalı "Survivor'da Yine İhlal Var" Diyerek Kural İhlali Yapan İsimleri ve Aldıkları Cezaları Açıkladı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2025 - 01:08

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmada dün akşam gerçekleşen elemenin ardından verilen fragmanda yarışmada bir kural ihlali yapıldığı görülmüştü. Acun Ilıcalı'nın konseyde iletişim ihlali yapıldığını açıkladığının görülmesinin ardından, ihlali yapan isimler merak konusu olmuştu. Survivor'da kimler kural ihlali yaptı diye merak edilirken, 3 ismin bu olaya karıştığı öğrenildi. Acun Ilıcalı hem o isimleri, hem de aldıkları cezaları açıkladı.

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Survivor'da kural ihlali yapan 3 isim belli oldu.

Survivor'da kural ihlali yapan 3 isim belli oldu.

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de dün akşam yayınlanan bölümde Efecan elenen isim olmuştu. İzleyenleri şaşırtan bu gelişmenin ardından verilen fragmanda sakatlıklar ve tartışmaların yanı sıra Acun Ilıcalı'nın konseyde kural ihlalini açıkladığı görüldü.

Kimlerin kural ihlali yaptığı merak edilirken, bu akşam yayınlanan bölümde isimler belli oldu. Yusuf, Dilşah ve Sevgi'nin iletişim ihlali yaptığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı, konseyde "İhlal yaptığını düşünen var mı?" diye sordu. Yarışmacılardan bomba itiraflar geldi.

Acun Ilıcalı, konseyde "İhlal yaptığını düşünen var mı?" diye sordu. Yarışmacılardan bomba itiraflar geldi.

Bu akşam yayınlanan bölümde konseyde konuşan Acun Ilıcalı, 'Yarışma kuralları dışında iletişim ihlali yapanlar var. Tam tespit ettik mi hayır ama üzerinde çalışıyor muyuz evet. Böyle bir ihlalin olduğunu tahmin ediyoruz. İletişim ihlali olduğunu düşünen var mı?'' diye sordu.

Konuşmasına devam eden Ilıcalı, ''Survivor'da her sene olduğu gibi yine bir ihlal var. Yarışmacılara sordu: İletişim ihlali olduğunu düşünen var mı? Peki, sana şöyle bir soru sorayım tek miydin? Değildin, başkaları da vardı.'' diyerek Yusuf'a soru yöneltti.

Her şeyi tek tek anlatan Yusuf, ''Amacıma ulaşamadım ama denedim." dedi.

Her şeyi tek tek anlatan Yusuf, ''Amacıma ulaşamadım ama denedim." dedi.

Yusuf, ''Amacıma ulaşamadım ama denedim. Eşimi çok özledim, onun sosyal medya hesabına bakmak istedim ve bakarken de yakalandım. Göremedim tam anlamıyla.'' dedi. Yusuf'un bu açıklamaları sonrası Acun Ilıcalı 'tek miydin?' diye yeniden soru yöneltti.

Bunun üzerine Dilşah da sevgilisinin sosyal medya hesabına baktığını söyledi. Ardından Sevgi de yanlarında olduğunu ancak bir şeye bakmadığını dile getirdi.

Acun Ilıcalı cezaları açıkladı.

Acun Ilıcalı cezaları açıkladı.

Yapılan konuşmaların ardından Acun Ilıcalı, 'Yaptırımı olmak zorunda. Yaptırımı da iletişim oyununda çekeceksiniz.' diyerek cezaları açıkladı. Ilıcalı, 'Cezalardan biri iletişim, biri de normal oyun ödülü olsun' dedi. Ilıcalı, Dilşah’a 1 iletişim-1 normal ödül cezası, Yusuf’a 1 iletişim ödülü cezası verildiğini açıkladı. Sevgi de uyarı cezası aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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