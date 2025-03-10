Hazin Son: Şakir Paşa Ailesi'nin Gelini Aniesi ve Torunu Mutarra'ya Gerçek Hayatta Ne Olduğunu Açıklıyoruz!
NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından esinlenilen hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor. Gerçek karakterlerin hayatından uyarlanan dizi, bu sebeple Şakir Paşa'nın torunları tarafından tepki çekmiş ve dava edilmişti. Mahkemeden yayın durdurma, geçmiş bölümlerin silinmesi ve yeni bölüm çekimlerinin kaldırılması gibi kararın çıkmasının ardından yapım şirketi aileyle anlaşmaya varmış ve aile davadan geri çekilmişti.
Yalnızca gerçek hayattan esinlenildiğinin ısrarla belirtilmesinin ardından, 'Cinayet mi işlendi yoksa Şakir Paşa intihar mı etti?' belirsizliği dizinin takipçileri için merak konusu olmaya devam ediyor. Ancak gerçek hayatta da bir şekilde hayatını kaybeden Şakir Paşa'nın ardından Cevat Şakir'in cezaevine girdiği biliniyor. Peki ama eşi Aniesi (Agnesie) ve kızı Mutarra'ya onun hapse girmesinden sonra ne oldu?
Gelin birlikte öğrenelim!
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar adıyla izleyiciyle buluşan NOW TV dizisi, dokuz canlı olmasıyla son günlerde gündemden düşmüyor.
Aileyle anlaşmaya varılmasının ardından diziyi izleyenler için ekranda yer alan uyarıda, tüm hikayenin anlaşılması için tüm bölümlerin izlenmesi gerektiği ifadesi yer almıştı.
Fakat gerçek hayatta da Şakir Paşa'nın öldüğü ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hapse atıldığı ve kürek cezasına çarptırıldığı biliniyor.
Şakir Paşa'nın ölümü ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hapse girmesinin ardından Aniesi (Agnesia) ve Cevat Şakir'le olan kızları Mutarra'ya ne olduğu sorusu akıllara geliyor.
Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın daha sonra gerçekleştirdiği evliliğinden dünyaya gelen İsmet Kabaağaçlı Noonan, Halikarnas Balıkçısı’nın Kızından Anılar Akın Akın kitabında konuyla ilgili bilgi vermiş.
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