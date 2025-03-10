onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hazin Son: Şakir Paşa Ailesi'nin Gelini Aniesi ve Torunu Mutarra'ya Gerçek Hayatta Ne Olduğunu Açıklıyoruz!

Hazin Son: Şakir Paşa Ailesi'nin Gelini Aniesi ve Torunu Mutarra'ya Gerçek Hayatta Ne Olduğunu Açıklıyoruz!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2025 - 19:41

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından esinlenilen hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor. Gerçek karakterlerin hayatından uyarlanan dizi, bu sebeple Şakir Paşa'nın torunları tarafından tepki çekmiş ve dava edilmişti. Mahkemeden yayın durdurma, geçmiş bölümlerin silinmesi ve yeni bölüm çekimlerinin kaldırılması gibi kararın çıkmasının ardından yapım şirketi aileyle anlaşmaya varmış ve aile davadan geri çekilmişti.

Yalnızca gerçek hayattan esinlenildiğinin ısrarla belirtilmesinin ardından, 'Cinayet mi işlendi yoksa Şakir Paşa intihar mı etti?' belirsizliği dizinin takipçileri için merak konusu olmaya devam ediyor. Ancak gerçek hayatta da bir şekilde hayatını kaybeden Şakir Paşa'nın ardından Cevat Şakir'in cezaevine girdiği biliniyor. Peki ama eşi Aniesi (Agnesie) ve kızı Mutarra'ya onun hapse girmesinden sonra ne oldu?

Gelin birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar adıyla izleyiciyle buluşan NOW TV dizisi, dokuz canlı olmasıyla son günlerde gündemden düşmüyor.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar adıyla izleyiciyle buluşan NOW TV dizisi, dokuz canlı olmasıyla son günlerde gündemden düşmüyor.

Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından esinlenilen hikaye, Şakir Paşa'nın torunlarının tepkisini çekmişti. Davadan çıkar karar sonucu da dizinin hem geçmiş bölümleri silinmiş, hem yeni bölüm çekimleri durmuş hem de dizi tamamen yayından kaldırılmıştı.

Dava sürecinde hem çekimlerin yapıldığı köşk yanmış hem de dizi RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası almıştı. Bu sebeple 9 canlı olarak ilan edilen dizi için işler sonunda yoluna girmişti. Hem aileyle anlaşmaya varılmış ve dizinin yalnızca uyarlama olduğu konusunda aile ikna edilmiş, hem RTÜK'e karşı kazanılan dava ile dizi yayın hayatına devam edebilmişti.

Aileyle anlaşmaya varılmasının ardından diziyi izleyenler için ekranda yer alan uyarıda, tüm hikayenin anlaşılması için tüm bölümlerin izlenmesi gerektiği ifadesi yer almıştı.

Aileyle anlaşmaya varılmasının ardından diziyi izleyenler için ekranda yer alan uyarıda, tüm hikayenin anlaşılması için tüm bölümlerin izlenmesi gerektiği ifadesi yer almıştı.

Dizinin ilk bölümünden bu yana Cevat'ın, Aniesi'yle ilişkisi olan Şakir Paşa'yı öldürdüğüne dair izlenim uyandıracak sahneler gösteriliyordu. Ancak gerçek hayatta da bu iddialar konuşulsa da Şakir Paşa'nın intihar ettiğine dair söylentiler de varlığını koruyor. Şakir Paşa'nın hayatta olan akrabaları, Şakir Paşa ve Aniesi arasında bir ilişki olup olmadığının bilinmediğini dile getiriyorlar.

Fakat gerçek hayatta da Şakir Paşa'nın öldüğü ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hapse atıldığı ve kürek cezasına çarptırıldığı biliniyor.

Fakat gerçek hayatta da Şakir Paşa'nın öldüğü ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hapse atıldığı ve kürek cezasına çarptırıldığı biliniyor.

Atatürk Ansiklopedisi'nde Şakir Paşa'nın nasıl öldüğüne dair şu ifadeler yer alıyor: 'Aylardan ramazandır ve oruçlu olan Şakir Paşa, sanki biraz daha hiddetlidir. Tartışırken eli masanın üzerindeki tabancaya doğru gider. Buna karşılık Cevat da belki kendini koruma içgüdüsüyle belki de istem dışı çevik bir hamleyle kendine yakın olan silahı eline alır. Hızla birbirlerine doğrulttukları silahların tetikleri neredeyse aynı anda çekilmiştir. İki ayrı silahtan çıkan iki kurşundan biri tavanı, diğeri ise Şakir Paşa’nın kalbini deler. Şakir Paşa o gün oracıkta vefat eder ve Cevat Şakir yıkılır.'

14 yıl hapis cezasına mahkum edilen Cevat Şakir, hastalığı ve iyi hal indirimi sebebiyle 7 yıl ceza çektikten sonra cezaevinden salıverildi.

İlginizi çekebilir:

Şakir Paşa'nın ölümü ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hapse girmesinin ardından Aniesi (Agnesia) ve Cevat Şakir'le olan kızları Mutarra'ya ne olduğu sorusu akıllara geliyor.

Şakir Paşa'nın ölümü ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hapse girmesinin ardından Aniesi (Agnesia) ve Cevat Şakir'le olan kızları Mutarra'ya ne olduğu sorusu akıllara geliyor.

Dizide bu konu nasıl işlenecek bilinmese de hapiste geçirdiği yılların ardından bir edebiyat sanatçısına dönüşen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın eşi ve kızına ne olduğu merak edilen konulardan biri.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın daha sonra gerçekleştirdiği evliliğinden dünyaya gelen İsmet Kabaağaçlı Noonan, Halikarnas Balıkçısı’nın Kızından Anılar Akın Akın kitabında konuyla ilgili bilgi vermiş.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın daha sonra gerçekleştirdiği evliliğinden dünyaya gelen İsmet Kabaağaçlı Noonan, Halikarnas Balıkçısı’nın Kızından Anılar Akın Akın kitabında konuyla ilgili bilgi vermiş.

Kitapta şu ifadeler yer alıyor:

'Mutarra, babamın İtalyan ilk eşinden olan kızıydı, yani benim de ablamdı. O dönem yaşananlar talihsiz olaylardı ve Mutarra ailesiyle birlikte İtalya’ya dönmek zorunda kaldı ve bildiğim kadarıyla da babasıyla bir daha hiç görüşmedi. “Babamın mahkûmiyeti esnasında babaannem torunu ve gelinine de sahip çıkmış. Sonraları babamın hapisten çıkmasından hemen önce Agnesia ve Mutarra İtalyan Elçiliğinde basın danışmanı olan biriyle İtalya’ya gönderilmişler. Sonradan Agnesia bu kişiyle evlendirilmiş. Yıllar yıllar sonra, babam bize Mutarra’dan bahsettiğinde, ona karşı duygularını hiç belli etmezdi.”

İsmet Kabaağaçlı Noonan bu sözlerini, Mutarra’nın kızı Çinzia’nın anlattıklarıyla şöyle tamamlıyor: 

“Agnezi İtalya’ya döndükten sonra kızı Mutarra’dan uzaklaşmış; baba özlemi çeken bu kıza babasından bahsetmesini yasaklamış. Annesinden babası hakkında bir cevap alamayan Mutarra buna çok üzülürmüş, zamanının çoğunu odasında yalnız, kitap okuyarak geçirirmiş. Çinzia annesi Mutarra’nın müthiş bir özlem içinde olduğunu hatırlıyor. Babamın ona gönderdiği kendi kitaplarını, okuyamasa da sık sık alıp bakarmış. Mutarra, Çinzia’nın babasından sonra hiç evlenmemiş ve yalnız ölmüş. Bu hazin hikâyeyi düşündükçe ve yazarken gözlerimden yaşlar akıyor.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın