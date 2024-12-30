Şakir Paşa Ailesi'nde Güzelliğiyle Büyüleyen Aniesi'nin Gerçek Halini Görünce Şaşıracaksınız!
Şakir Paşa Ailesi'nde Güzelliğiyle Büyüleyen Aniesi'nin Gerçek Halini Görünce Şaşıracaksınız!
Kaynak: https://www.instagram.com/sakirpasaai...
NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi büyük beğeni topladı. Başına gelmedik kalmayan dizi, platosunun yanması sebebiyle birkaç haftalık zorunlu araya girdi. Dizide Denise Capezza'nın canlandırdığı ve güzelliğiyle büyüleyen Aniesi'nin gerçek hayattaki görüntüsünü Instagram'daki @sakirpasaailesi sayfası paylaştı.
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Şakir Paşa Ailesi henüz 3 bölüm yayınlanmasına rağmen büyük ses getirmeyi başardı.
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Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı dizi ilk olarak Kabaağaçlı'nın ailesinden izin alınmaması sebebiyle mahkemeye verilmesiyle gündem olmuştu.
Bu olayın hemen ardından da dizinin çekimlerinin yapıldığı köşk yanmış ve adeta küle dönmüştü. Bu sebeple de dizi birkaç haftalık mecburi araya girdi.
Ne olursa olsun 3 bölümde büyük ilgi gören dizide dikkat çeken karakterlerin başında yer alan isimlerden biri Aniesi.
Denise Capezza'nın canlandırdığı Aniesi, dizide olayların merkezinde yer alıyor.
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Cevat'ın İtalyan eşi olan Aniesi, bir müddet sonra babası Şakir Paşa'yla ilişki yaşayacak ve tartışmalara sebep olan Cevat'ın babasını öldürmesi olayı tam da bu sebeple gerçekleşecek.
Güzelliğiyle baş döndüren Aniesi'nin gerçekte nasıl göründüğü de epey merak konusu oldu haliyle.
Instagram'da @sakirpasaailesi adlı hesap, Aniesi'nin (Agnesie) gerçek hayattaki görüntüsünü paylaştı. Gerçekte de ne kadar güzel olduğu böylece ortaya çıkmış oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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