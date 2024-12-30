onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Ateşi Tamamen Yandı: MasterChef'in Dördüncü ve Son Finalist Kim Oldu? Yarışmadan Kim Elendi?

Final Ateşi Tamamen Yandı: MasterChef'in Dördüncü ve Son Finalist Kim Oldu? Yarışmadan Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2024 - 23:53

MasterChef'te final ateşi resmen yandı! Final dörtlüsü sonunda belli oldu. Semih, Onur ve Eda'dan sonra dördüncü isim de belli oldu. MasterChef'te dördüncü finalist kim oldu? MasterChef'te kim elendi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef'te şef ceketi giyen 5 isim Onur, Kerem, Beyza, Semih ve Eda olmuştu.

MasterChef'te şef ceketi giyen 5 isim Onur, Kerem, Beyza, Semih ve Eda olmuştu.

Hafta başında ilk finalist olmayı başaran isim Semih olmuştu.

Hafta başında ilk finalist olmayı başaran isim Semih olmuştu.

İkinci finalist ise Onur oldu.

İkinci finalist ise Onur oldu.

Kerem'le son ikiye kalan Eda, hem kaşık aldı hem de üçüncü finalist olmayı başardı.

Kerem'le son ikiye kalan Eda, hem kaşık aldı hem de üçüncü finalist olmayı başardı.

Beyza'yla yarışan Kerem, yarışmanın dördüncü kaşığını aldı.

Beyza'yla yarışan Kerem, yarışmanın dördüncü kaşığını aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dördüncü finalist olmayı başaran isim Kerem oldu.

Dördüncü finalist olmayı başaran isim Kerem oldu.

Yarışmaya veda eden isim Beyza oldu.

Yarışmaya veda eden isim Beyza oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın