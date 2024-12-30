Final Ateşi Tamamen Yandı: MasterChef'in Dördüncü ve Son Finalist Kim Oldu? Yarışmadan Kim Elendi?
Final Ateşi Tamamen Yandı: MasterChef'in Dördüncü ve Son Finalist Kim Oldu? Yarışmadan Kim Elendi?
MasterChef'te final ateşi resmen yandı! Final dörtlüsü sonunda belli oldu. Semih, Onur ve Eda'dan sonra dördüncü isim de belli oldu. MasterChef'te dördüncü finalist kim oldu? MasterChef'te kim elendi?
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MasterChef'te şef ceketi giyen 5 isim Onur, Kerem, Beyza, Semih ve Eda olmuştu.
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Hafta başında ilk finalist olmayı başaran isim Semih olmuştu.
İkinci finalist ise Onur oldu.
Kerem'le son ikiye kalan Eda, hem kaşık aldı hem de üçüncü finalist olmayı başardı.
Beyza'yla yarışan Kerem, yarışmanın dördüncü kaşığını aldı.
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Dördüncü finalist olmayı başaran isim Kerem oldu.
Yarışmaya veda eden isim Beyza oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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