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Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Torunları Dava Açmıştı: Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısından Sert Yalanlama!

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Torunları Dava Açmıştı: Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısından Sert Yalanlama!

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2024 - 20:05

NOW TV ekranlarında 3 haftadır yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Şakir Paşa Ailesi'nde olaylar durulmuyor. Dizinin ilk bölümünün ardından, dizide hayat hikayesi anlatılan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları kendilerinden izin alınmadığına dair duyuruda bulunmuşlardı. Dava sürecinin devam ettiğini öğrenmemizin ardından, ikinci bölümden sonra bu kez dizinin çekimlerinin yapıldığı köşkte yangın çıkmış ve platodan eser kalmamıştı. Dizinin yapımcısından tüm bu yaşananların ardından dava süreciyle ilgili açıklama geldi.

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3 haftadır ekranlara gelen Şakir Paşa Ailesi büyük bir ilgi gördü görmesine ama yaşanan aksilik sebebiyle birkaç hafta ara vermek zorunda kaldı.

3 haftadır ekranlara gelen Şakir Paşa Ailesi büyük bir ilgi gördü görmesine ama yaşanan aksilik sebebiyle birkaç hafta ara vermek zorunda kaldı.

Dizinin Büyükada'da çekimlerinin yapıldığı köşk tamamen yandı ve bu sebeple de dizi zorunlu bir araya girmiş oldu.

Dizinin Büyükada'da çekimlerinin yapıldığı köşk tamamen yandı ve bu sebeple de dizi zorunlu bir araya girmiş oldu.

Ancak bu olayın dışında dizi bir de Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının "Bizden izin alınmadı" duyurusuyla gündeme gelmişti.

Ancak bu olayın dışında dizi bir de Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının "Bizden izin alınmadı" duyurusuyla gündeme gelmişti.

Detaylar:

Hem yangınla ilgili sabotaj iddialarının hem de dava süreciyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmeyince, MEDYAPIM'dan ikinci bir açıklama daha geldi.

Hem yangınla ilgili sabotaj iddialarının hem de dava süreciyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmeyince, MEDYAPIM'dan ikinci bir açıklama daha geldi.

Dizinin yayınının durdurulmasına yönelik talebin ilk derece mahkemesi tarafından reddedildiğinin ve bunun müvekkil tarafından kamuoyuyla paylaşılmadığını duyuran MEDYAPIM, yaptığı duyuruyla başkaca bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını belirtti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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