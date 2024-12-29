Milyoner'de Tarzıyla Geçmişten Fırlamış Gibi Görünen Yarışmacı Oktay Kaynarca'yı Kahkahaya Boğdu!

Kim Milyoner Olmak İster'de sezonun heyecanı devam ediyor. Yılbaşı özel programı öncesi bu akşam yayınlanan bölüme geçmişten fırlamış gibi gelen tarzıyla bir yarışmacı damga vurdu. Oldukça kafa karıştıran ve bilinmesi epey zor 200 bin TL'lik soruda elenen yarışmacı, Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu.

Gelin, o anlara bir kez daha birlikte şahit olalım!