Milyoner'de Tarzıyla Geçmişten Fırlamış Gibi Görünen Yarışmacı Oktay Kaynarca'yı Kahkahaya Boğdu!
Milyoner'de Tarzıyla Geçmişten Fırlamış Gibi Görünen Yarışmacı Oktay Kaynarca'yı Kahkahaya Boğdu!
Kim Milyoner Olmak İster'de sezonun heyecanı devam ediyor. Yılbaşı özel programı öncesi bu akşam yayınlanan bölüme geçmişten fırlamış gibi gelen tarzıyla bir yarışmacı damga vurdu. Oldukça kafa karıştıran ve bilinmesi epey zor 200 bin TL'lik soruda elenen yarışmacı, Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu.
Gelin, o anlara bir kez daha birlikte şahit olalım!
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde ekranlara gelmeye devam ediyor.
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Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelecek programın bu akşam yeni bölümü yayınlandı.
Geçmişten fırlayıp gelmiş gibi görünen yarışmacı, 200 bin TL'lik soruya kadar geldi.
Ancak oldukça kafa karıştırıcı olan soruya yanlış cevap verdikten sonraki tepkisi Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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