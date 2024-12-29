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Finale Günler Kaldı: MasterChef'te Üçüncü Finalist Kim Oldu?

Finale Günler Kaldı: MasterChef'te Üçüncü Finalist Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2024 - 00:20

MasterChef'te büyük final heyecanı başladı! Eda, Kerem, Onur, Beyza ve Semih'in şef ceketi kazanmasının ardından finalistler belli olmaya başladı. İlk finalist Semih olurken, ikinci finalist olmayı garantileyen isim Onur oldu. Beyza, Kerem ve Eda arasında geçen kıyasıya mücadelenin sonunda üçüncü finalist de belli oldu.

MasterChef'te üçüncü finalist kim oldu?

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MasterChef Türkiye'de 2024 şampiyonunun belirlenmesine günler kaldı.

MasterChef Türkiye'de 2024 şampiyonunun belirlenmesine günler kaldı.

Aylar süren mücadelenin ardından Onur, Beyza, Semih, Eda ve Kerem şef ceketlerini giyen isimler olmuştu.

Aylar süren mücadelenin ardından Onur, Beyza, Semih, Eda ve Kerem şef ceketlerini giyen isimler olmuştu.

Şef ceketlerinin ardından ilk dörde kalarak birinci finalist olmayı başaran isim Semih oldu.

Şef ceketlerinin ardından ilk dörde kalarak birinci finalist olmayı başaran isim Semih oldu.

Stres ve heyecanın arttığı yarışmada ikinci finalist olmayı başaran Onur oldu.

Stres ve heyecanın arttığı yarışmada ikinci finalist olmayı başaran Onur oldu.

MasterChef'in üçüncü kaşığını alan Eda aynı zamanda üçüncü finalist olmayı başardı.

MasterChef'in üçüncü kaşığını alan Eda aynı zamanda üçüncü finalist olmayı başardı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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