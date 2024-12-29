Sonunda Meryem Uzerli Göründü: Şakir Paşa Ailesi'nde Rozali'nin Etkisi Gelişinden Belli Oldu!
Sonunda Meryem Uzerli Göründü: Şakir Paşa Ailesi'nde Rozali'nin Etkisi Gelişinden Belli Oldu!
Şakir Paşa Ailesi ilk iki bölümüyle büyük beğeni toplamış, ancak üçüncü bölümden hemen önce çekimlerin yapıldığı köşkün yanmasıyla sevenlerini üzmüştü. Birkaç hafta ara verecek dizinin üçüncü bölümü bugün ekrana geldi. Meryem Uzerli'nin Rozali rolüyle dahil olduğu dizide ortalık epey karışacak gibi görünüyor. Rozali'nin Şakir Paşa'yı öptüğü an ikili biri gördü ve adını da duymasıyla epey gerildi. Bakalım Meryem Uzerli diziyi nasıl etkilemiş?
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Geçtiğimiz hafta sette talihsiz bir olay yaşayan Şakir Paşa Ailesi, üçüncü bölümüyle ekrana geldi.
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Çekimlerin yapıldığı köşkün yapılmasıyla birlikte, dizide bölüm sonunda da belirtildiği üzere birkaç haftalık zorunlu haftaya girildi.
Cevat'ın bekarlık hayatına dönüşü, Aniesi'nin Şakir Paşa'ya ilgisi derken Meryem Uzerli tüm ihtişamıyla diziye sonunda dahil oldu!
Onun güzelliği ve asaleti de izleyiciyi epey yükseltti.
Tabii Hürrem Sultan'ı canlandıran iki oyuncunun yeniden bir araya gelmesi de aynı etkiyi yarattı.
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Meryem Uzerli kısacık sahnesiyle bile çok beğenildi. Umuyoruz ki plato en kısa sürede yeniden inşa edilir ve bir an önce kavuşuruz!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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