onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Erkan Petekkaya Konuk Olacaktı: Teşkilat Dizisinde Beklenmedik Bir Ayrılık Gerçekleşti!

Erkan Petekkaya Konuk Olacaktı: Teşkilat Dizisinde Beklenmedik Bir Ayrılık Gerçekleşti!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.12.2024 - 21:55

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 5. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Uzun süredir ekranlarda olmasına rağmen izleyicisini kaybetmeyen Teşkilat kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Erkan Petekkaya'nın da Ejder rolüyle konuk olacağı dizide ayrılıklar yaşanacağı da öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat, yeni sezonda kadrosuna katılan isimlerle gücüne güç katmıştı.

5 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat, yeni sezonda kadrosuna katılan isimlerle gücüne güç katmıştı.

Kemik izleyicisini hiçbir zaman kaybetmeyen Teşkilat'ın önümüzdeki sezon da devam etmesi olası görülüyor.

Kemik izleyicisini hiçbir zaman kaybetmeyen Teşkilat'ın önümüzdeki sezon da devam etmesi olası görülüyor.

Birsen Altuntaş, kadroya yeni isimler katılırken diziden ayrılacak isimlerin de olacağını duyurdu.

Birsen Altuntaş, kadroya yeni isimler katılırken diziden ayrılacak isimlerin de olacağını duyurdu.

Altuntaş'ın haberine göre, dizide Sedat karakterine hayat veren Eren Hacısalihoğlu diziye veda edecek.

Altuntaş'ın haberine göre, dizide Sedat karakterine hayat veren Eren Hacısalihoğlu diziye veda edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın