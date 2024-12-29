Erkan Petekkaya Konuk Olacaktı: Teşkilat Dizisinde Beklenmedik Bir Ayrılık Gerçekleşti!
Erkan Petekkaya Konuk Olacaktı: Teşkilat Dizisinde Beklenmedik Bir Ayrılık Gerçekleşti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 5. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Uzun süredir ekranlarda olmasına rağmen izleyicisini kaybetmeyen Teşkilat kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Erkan Petekkaya'nın da Ejder rolüyle konuk olacağı dizide ayrılıklar yaşanacağı da öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk ayrılık gerçekleşiyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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5 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat, yeni sezonda kadrosuna katılan isimlerle gücüne güç katmıştı.
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Kemik izleyicisini hiçbir zaman kaybetmeyen Teşkilat'ın önümüzdeki sezon da devam etmesi olası görülüyor.
Birsen Altuntaş, kadroya yeni isimler katılırken diziden ayrılacak isimlerin de olacağını duyurdu.
Altuntaş'ın haberine göre, dizide Sedat karakterine hayat veren Eren Hacısalihoğlu diziye veda edecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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