Bir Gece Masalı Dizisinde Gerginlik! Yüsra Geyik Bir Gece Masalı’ndan Ayrılıyor mu?
Bir Gece Masalı Dizisinde Gerginlik! Yüsra Geyik Bir Gece Masalı’ndan Ayrılıyor mu?
ATV’nin ilk bölümden bu yana ilgi ile takip edilen dizisi Bir Gece Masalı’nda kriz iddiaları gündemde. Sezonun başında Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı gündem olmuş, izleyici başta tepki gösterse de uyumları sebebiyle fark neredeyse sıfıra inmişti. Şimdi ise kriz yaşandığı iddia edilen konu güzel oyuncu Yüsra Geyik ile rol arkadaşı Eren Vurdem arasındaki gerginlik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un oynadığı Bir Gece Masalı setinde tartışma yaşandığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diziye 14. Bölümde dahil olan ve Ceylan karakteriyle yer alan Yüsra Geyik, rol arkadaşı Eren Vurdem’i de dizinin resmi hesabını da sosyal medyada takipten çıktı.
Dizinin sevilen iki oyuncusunun tartışma yaşadığı ve bu yüzden sette de gergin oldukları iddia edildi.
Bu gelişmeler sonunda da Yüsra Geyik’in Bir Gece Masalı dizinden ayrılacağı iddia edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın