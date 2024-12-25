"Gerçek Bir Evlilik Olsun İstiyorum": Bir Gece Masalı'nda Canfeza ve Mahir'in Sevişme Sahnesi Gündem Oldu!
"Gerçek Bir Evlilik Olsun İstiyorum": Bir Gece Masalı'nda Canfeza ve Mahir'in Sevişme Sahnesi Gündem Oldu!
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Sezonun başında Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı gündem olmuş, izleyici başta tepki gösterse de uyumları sebebiyle fark neredeyse sıfıra inmişti. Dün akşam yayınlanan bölümde ikilinin yakınlaşması gündem oldu. Mahir'in gerçek bir evliliğe dönüştürmek istediği ilişkileri sonrası sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
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ATV'nin yeni sezondaki en iddialı dizisi Bir Gece Masalı, total zirvesini Bahar'dan almayı kısa sürede başardı.
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Mahir ve Canfeza'nın gelgitli ilişkisini ve her geçen gün birbirlerine olan aşklarının gün yüzüne çıkmasını izlerken dün akşamki bölümde önemli bir gelişme oldu.
Mahir, Canfeza ile evliliklerinin gerçek bir evliliğe dönüşmesini istedi ve bu etkileyici anın hemen akabinde de nabızlar yükseldi.
İkilinin yakınlaştıkları sahne sosyal medyada çok konuşuldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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