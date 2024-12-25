"Normal Asker mi?" Gülse Birsel'in Jet Sosyete Üzerinden Asgari Ücrete Tepki Göstermesi Dikkat Çekti!
"Normal Asker mi?" Gülse Birsel'in Jet Sosyete Üzerinden Asgari Ücrete Tepki Göstermesi Dikkat Çekti!
Aralık ayının sonuna gelmemizle birlikte asgari ücretin ne zaman açıklanacağı sorusu milyonlarca çalışanın kafasını epey karıştırıyordu. Dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla birlikte bu soru yanıt buldu. 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret tepkilere yol açtı. Ünlü isimlerin de katıldığı bu tepkilerden biri de Gülse Birsel'den geldi. Birsel, Jet Sosyete dizisindeki bir sahneyle konuya tepkisini dile getirdi.
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Dün akşam saatlerinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir konu yanıt buldu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklandı.
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Ancak yapılan % 30'luk zam beğenilmedi ve ünlüsünden siyasetçisine pek çok isim tepkisini gösterdi.
Tepkisini esirgemeyen ve mizahla da olsa dile getiren isimlerden biri de Gülse Birsel oldu.
Birsel, tepkisini dile getirmek için seneler önce yayınlanan Jet Sosyete dizisindeki bir sahneyi kullandı.
Dizide oldukça zengin bir karaktere hayat veren Gülse Birsel'in eşi tarafından "Bundan sonra bütün harcamalarını asgari ücrete göre yapacaksın" diye uyarıldığı sahneyi paylaşması epey dikkat çekti.
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Sahneyi sizler için şöyle bırakalım ve "General maaşı mı, normal asker mi?" sorusuyla sizleri baş başa bırakalım.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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