Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Çocukluk Videosu Yaşıyla İlgili Kafa Karıştırdı
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Çocukluk Videosu Yaşıyla İlgili Kafa Karıştırdı
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş dizinin ilk bölümünden bu yana dikkatleri üstünde toplamayı başarıyor. Ancak başta karakteri olmak üzere güzel oyuncunun yaşıyla ilgili hep bir bilinmezlik mevcut. Sosyal medyada sık sık konuşulan bu meselenin de geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş'ın açıklamasıyla çözüldüğü iddia edilmişti. Ancak dün ortaya çıkan ve Mina Demirtaş'ın çocukluğuna ait olan video bir kez daha kafaları karıştırdı. Bir yaş problemine dönen bu konu matematiğimiz bitmiş gibi hissettirdi.
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Geçtiğimiz sezona ortasından giriş yapan Kızıl Goncalar daha ilk bölümüyle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı ve yerleştiği zirveyi henüz bırakmadı.
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Her bir karakteri ayrı detaylı işlenen dizide, Cüneyd ve Zeynep arasındaki yaş farkı sık sık gündeme geliyor.
Bunun gündeme gelme sebebi aslında dizide partner olmaları ama gerçek hayattaki yaş farkları da epey konuşuluyor.
Ancak burada şöyle bir mesele var; Mina Demirtaş'ın gerçek yaşı hep bir merak konusu! Geçtiğimiz günlerde de gazeteci Birsen Altuntaş bu sorunu çözmek adına Mina'nın yaşını açıklamıştı.
Ancak Mina Demirtaş'a ait 2018 tarihli bu video kafaları bir kez daha karıştırdı. 12 yaşında olduğunu söyleyen güzel oyuncunun bu durumda şu an 18 yaşında olması gerekiyor ama 16 olduğu söylenmişti.
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Biz de artık bu yaş probleminin sahibine seslenelim: Sevgili Mina, lütfen artık çıkıp doğum tarihini açıklar mısın? Bu kafa karışıklığına birlikte bir son verelim ❤️
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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