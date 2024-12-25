Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Çocukluk Videosu Yaşıyla İlgili Kafa Karıştırdı

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş dizinin ilk bölümünden bu yana dikkatleri üstünde toplamayı başarıyor. Ancak başta karakteri olmak üzere güzel oyuncunun yaşıyla ilgili hep bir bilinmezlik mevcut. Sosyal medyada sık sık konuşulan bu meselenin de geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş'ın açıklamasıyla çözüldüğü iddia edilmişti. Ancak dün ortaya çıkan ve Mina Demirtaş'ın çocukluğuna ait olan video bir kez daha kafaları karıştırdı. Bir yaş problemine dönen bu konu matematiğimiz bitmiş gibi hissettirdi.