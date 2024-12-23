Yaşı Tartışma Konusu Olmuştu: Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Gerçek Yaşı Ortaya Çıktı!

Pazartesi akşamlarının zirvesinde yer alan Kızıl Goncalar nabız yükseltmeye devam ediyor. Tarikattaki kızların okuma çabasına hayran kaldığımız bir bölümü daha geride bıraktığımız Kızıl Goncalar'ın son bölümü yine harikaydı. Ancak biz bu kez dizi hakkında değil, dizinin güzeller güzeli Zeynep'i hakkında konuşacağız. Çünkü karaktere hayat veren Mina Demirtaş'ın gerçek yaşı bu zamana kadar hep bir tartışma konusuydu. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demirtaş'ın yaşı sonunda belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş