Yaşı Tartışma Konusu Olmuştu: Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Gerçek Yaşı Ortaya Çıktı!
Yaşı Tartışma Konusu Olmuştu: Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Gerçek Yaşı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Pazartesi akşamlarının zirvesinde yer alan Kızıl Goncalar nabız yükseltmeye devam ediyor. Tarikattaki kızların okuma çabasına hayran kaldığımız bir bölümü daha geride bıraktığımız Kızıl Goncalar'ın son bölümü yine harikaydı. Ancak biz bu kez dizi hakkında değil, dizinin güzeller güzeli Zeynep'i hakkında konuşacağız. Çünkü karaktere hayat veren Mina Demirtaş'ın gerçek yaşı bu zamana kadar hep bir tartışma konusuydu. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demirtaş'ın yaşı sonunda belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz sezon televizyon ekranlarındaki yerini alan Kızıl Goncalar, daha ilk bölümden efsane olacağını göstermişti.
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Büyük bir izleyici kitlesini ekrana bağlamayı başaran dizi, ikinci sezonuyla da pazartesi akşamlarının zirvesinde yer almayı başarıyor.
Dizide bu sezon olaylar epey karıştı. Cüneyd'i kaybetmemizden tutun, Zeynep'in mücadelesine, Meryem'in "seçilmiş" olmasına her şey epey kafa karıştırıcıydı.
Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri Zeynep. Onun mücadelesini izlerken ekrana kilitlenmemek mümkün değil.
Ve bu harika rolü canlandıran oyuncu da Mina Demirtaş! O bu rolü öylesine güzel canlandırıyor ki kendisini gelecekte mükemmel yerlerde göreceğimizden hiç şüphemiz yok.
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Ancak bu gencecik ve gelecek vadeden oyuncunun yaşıyla ilgili hep bir bilinmezlik söz konusu. Bu zamana kadar kendisini 19 yaşında yazan da oldu, 15 yaşında yazan da!
Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş sonunda merakımızı giderdi ve konuyla ilgili açıklama yaptı. Mina Demirtaş meğer 2008 doğumluymuş!
17 yaşında girmeye hazırlanan güzel oyuncunun bu gencecik yaşına rağmen üstün yeteneği ayakta alkışlanmaya değer doğrusu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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