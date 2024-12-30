O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Katılan Bir Genç Kızılcık Şerbeti Fatih'e Verdiği Puanla Fena Keyiflendi!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, yılbaşını evde geçirecekler için bir kez daha keyifli anlar sunmaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih rolüyle toksikliğin kitabını yazan Doğukan Güngör de programa katılanlar arasındaydı. Son zamanlarda Fatih'le aramızı izleyici olarak bir nebze düzeltsek de Doğa'ya yaptıklarını unutmadık elbette! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılan bir genç de unutmamış olacak ki, Fatih rolünü oynayan Doğukan Güngör'e verdiği puanla epey keyiflendiği anları paylaştı.