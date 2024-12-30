O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Katılan Bir Genç Kızılcık Şerbeti Fatih'e Verdiği Puanla Fena Keyiflendi!
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Katılan Bir Genç Kızılcık Şerbeti Fatih'e Verdiği Puanla Fena Keyiflendi!
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, yılbaşını evde geçirecekler için bir kez daha keyifli anlar sunmaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih rolüyle toksikliğin kitabını yazan Doğukan Güngör de programa katılanlar arasındaydı. Son zamanlarda Fatih'le aramızı izleyici olarak bir nebze düzeltsek de Doğa'ya yaptıklarını unutmadık elbette! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılan bir genç de unutmamış olacak ki, Fatih rolünü oynayan Doğukan Güngör'e verdiği puanla epey keyiflendiği anları paylaştı.
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Kaosu bitmek bilmeyen Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta ortalık fena halde karıştı ve dizide 4 kişi Görkem'in çıkardığı yangında öldü.
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Görkem'i hayatımıza kim soktu peki, tabii ki Fatih!
Her ne kadar Doğa unutsa da biz onun Doğa'ya yaptıklarını asla unutmadık. Doğa nasıl unuttu diye merak etsek de Görkem'den ve Giray'dan sonra ikisi bir arada yine daha iyidir diyerek içimize attık.
Ancaaaaak bizim gibi unutmayan bir başka izleyici, yılbaşı akşamını evde geçirenlerin en çok izlediği program olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılarak intikam aldı!
Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'e sahne performansının ardından 1 puan vererek aldığı keyifi paylaşan kullanıcı, duygularımıza tercüman oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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