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Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Torunlarından Şok Açıklama: Şakir Paşa Ailesi İçin Hiçbir İzin Alınmamış!

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Torunlarından Şok Açıklama: Şakir Paşa Ailesi İçin Hiçbir İzin Alınmamış!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.12.2024 - 15:10

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Şakir Paşa ailesiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizide hikayesi anlatılan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, dizi yapımcısının kendilerinden hiçbir izin almadıklarını açıkladı!

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NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şakir Paşa Ailesi, ilk bölümüyle büyük beğeni toplamış ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şakir Paşa Ailesi, ilk bölümüyle büyük beğeni toplamış ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayat hikayesinin anlatıldığı dizide, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın babası Şakir Paşa'yı öldürdüğüne dair sahneler izlemiştik.

Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayat hikayesinin anlatıldığı dizide, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın babası Şakir Paşa'yı öldürdüğüne dair sahneler izlemiştik.

Tartışma yaratan bu sahne ve bilgilerin ardından, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı, torunlarından beklenmedik bir açıklama geldi.

Tartışma yaratan bu sahne ve bilgilerin ardından, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı, torunlarından beklenmedik bir açıklama geldi.

Kamuoyu açıklaması yapan torunları, dizinin yapımcısının kendilerinden izin almadığını, konuyla ilgili hukuki süreci başlattıklarını duyurdular.

Kamuoyu açıklaması yapan torunları, dizinin yapımcısının kendilerinden izin almadığını, konuyla ilgili hukuki süreci başlattıklarını duyurdular.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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