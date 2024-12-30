Milyoner'in Yılbaşı Özel Bölümüne Konuk Olan Doğu Demirkol'un Telefon Jokerleri Kahkaha Attırdı!

2024 yılı acısıyla tatlısıyla geride kaldı. Yılın son gününü evde geçirecekler için de her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok program hazırlandı. ATV ekranlarında yayınlanacak Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı da ünlü konuklarıyla ekranda olacak. Programa konuk olarak katılan Doğu Demirkol'un izleyiciyi kahkahaya boğacağı şimdiden belli oldu. Demirkol'un telefon jokeri için tercih ettiği isimler görenleri güldürdü.