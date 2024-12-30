Milyoner'in Yılbaşı Özel Bölümüne Konuk Olan Doğu Demirkol'un Telefon Jokerleri Kahkaha Attırdı!
Milyoner'in Yılbaşı Özel Bölümüne Konuk Olan Doğu Demirkol'un Telefon Jokerleri Kahkaha Attırdı!
2024 yılı acısıyla tatlısıyla geride kaldı. Yılın son gününü evde geçirecekler için de her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok program hazırlandı. ATV ekranlarında yayınlanacak Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı da ünlü konuklarıyla ekranda olacak. Programa konuk olarak katılan Doğu Demirkol'un izleyiciyi kahkahaya boğacağı şimdiden belli oldu. Demirkol'un telefon jokeri için tercih ettiği isimler görenleri güldürdü.
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Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programıyla 31 Aralık akşamı televizyon ekranlarında olacak.
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Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı programda eğlenceli anlar yaşanacağı şimdiden ortada.
Programa katılacak isimlerden biri de Doğu Demirkol... Tahmin edersiniz ki izlerken biz de Oktay Kaynarca gibi epey güleceğiz.
Yayınlanan fragmanla birlikte Demirkol'un telefon jokeri için hem Zeki Demirkubuz'u hem de Nuri Bilge Ceylan'ı yazdığı görüldü.
Birbirine küs olan bu iki efsane yönetmenin bir arada yer alması görenleri şimdiden güldürdü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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