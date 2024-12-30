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Müge Anlı'da Nezaket Uyur'un Kaybıyla İlgili Gizli Tanığın Anlattıkları Dehşete Düşürdü!

Müge Anlı'da Nezaket Uyur'un Kaybıyla İlgili Gizli Tanığın Anlattıkları Dehşete Düşürdü!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2024 - 21:41

Müge Anlı'da, 19 yıldır çözülemeyen bir gizem çözülmeye çalışılıyor. 2005 yılında kayıplara karışan Nezaket Uyur, kızları Habibe, Nebile ve Sebile'nin programa başvurmaları sonucu yeniden aranmaya başlandı. Babalarından şüphelenen genç kadınların anlattıkları sonucu yayını ihbar kabul eden JASAT ekipleri İstanbul'da özel bir araştırma başlatmıştı. Bugünkü yayına katılan gizli bir tanıdığın anlattıkları kan dondururken, Nezaket Uyur'un eşi Yusuf Uyur şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

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2005 yılında ortadan kaybolan Nezaket Uyur'un aranmasıyla ilgili olarak kızları Habibe, Nebile ve Sebile Müge Anlı'ya başvurdu.

2005 yılında ortadan kaybolan Nezaket Uyur'un aranmasıyla ilgili olarak kızları Habibe, Nebile ve Sebile Müge Anlı'ya başvurdu.

Annelerini babalarının ve amcalarının öldürdüğünün şüphelenen genç kadınlar, yayında JASAT ekibi kurulmasını ve annelerinin aranmasını istemişti.

Annelerini babalarının ve amcalarının öldürdüğünün şüphelenen genç kadınlar, yayında JASAT ekibi kurulmasını ve annelerinin aranmasını istemişti.

Bunun üzerine yayını ihbar kabul eden JASAT ekipleri İstanbul'da özel bir araştırma başlattı.

Bunun üzerine yayını ihbar kabul eden JASAT ekipleri İstanbul'da özel bir araştırma başlattı.

Baba ve amcaların Nezaket Uyur’a uyuşturucu vererek istismar ettikleri iddia edildi. Ancak her biri bu iddiaları yalanladı.

Bugün yayına katılan bir gizli tanığın sözleri ise kan dondurdu. Yayına katılan gizli tanık Nezaket Uyur’un 19 yıl önce kayınbiraderleri tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğünü ve eşi Yusuf Uyur’un da bu cinayete yardımcı olduğunu öne sürdü.

Bugün yayına katılan bir gizli tanığın sözleri ise kan dondurdu. Yayına katılan gizli tanık Nezaket Uyur’un 19 yıl önce kayınbiraderleri tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğünü ve eşi Yusuf Uyur’un da bu cinayete yardımcı olduğunu öne sürdü.

Bu iddia üzerine Yusuf Uyur canlı yayında gözaltına alındı.

Bu iddia üzerine Yusuf Uyur canlı yayında gözaltına alındı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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