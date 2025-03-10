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Kısmetse Olur Cansel Ameliyat Oldu, Hastane Yatağından Paylaşım Yaptı: "Erken Tanı Önemli"

Kısmetse Olur Cansel Ameliyat Oldu, Hastane Yatağından Paylaşım Yaptı: "Erken Tanı Önemli"

Kısmetse Olur
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2025 - 00:45

Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu, program sonrası yaptığı paylaşımlarla popülerliğini sürdürüyor. Zor zamanlar geçirdiği bilinen Cansel, bugün geçirdiği bir operasyon sonrası Instagram hesabından paylaşım yaptı. Takipçilerini uyaran fenomen yarışmacı, göğsünde bir kitle tespit ettiğini ve ailesinde meme kanseri öyküsü olduğu için endişelendiğini dile getirdi.

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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün fenomen yarışmacısı Cansel'den sevenlerini üzen haber.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün fenomen yarışmacısı Cansel'den sevenlerini üzen haber.

Kısmetse Olur ile hayatımıza giren ve tanınan Cansel, yarışmanın en sevilen isimlerinden biriydi. Yarışma sonrası sosyal medya fenomeni haline gelen Cansel, yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyordu. Ancak bu kez yaptığı paylaşımla hayranlarını bir hayli üzdü.

Instagram hesabından ameliyat olduğunu duyuran Cansel, göğsünde tespit ettiği kitlenin alınarak patolojiye yollandığını dile getirdi.

Hastane yatağından paylaşım yapan Cansel, bu seferkinin diğer ameliyatları gibi olmadığını belirtti.

Hastane yatağından paylaşım yapan Cansel, bu seferkinin diğer ameliyatları gibi olmadığını belirtti.

Ailesinde meme kanseri öyküsünün olması sebebiyle korktuğunu dile getiren Cansel, takipçilerini uyardı. Cansel takipçilerinden elle kendilerini muayene etmelerini ve yılda 1 kez doktora gitmelerini istedi. Erken tanı önemli diyen fenomen isim, Instagram hesabından kadın takipçileri için uyarı paylaşımları yaptı.

Kadın takipçilerine kendilerini nasıl muayene edeceklerini gösterdi.

Kadın takipçilerine kendilerini nasıl muayene edeceklerini gösterdi.

Yaptığı paylaşımlarla süreci anlatan Cansel, göğsünde bir ağrı olduğunu ve eline bir kitle geldiğini dile getirdi. Yaptığı elle muayenenin ardından doktora vuran fenomen, ameliyatla kitlenin alındığını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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