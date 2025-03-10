Kısmetse Olur Cansel Ameliyat Oldu, Hastane Yatağından Paylaşım Yaptı: "Erken Tanı Önemli"
Kısmetse Olur Cansel Ameliyat Oldu, Hastane Yatağından Paylaşım Yaptı: "Erken Tanı Önemli"
Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu, program sonrası yaptığı paylaşımlarla popülerliğini sürdürüyor. Zor zamanlar geçirdiği bilinen Cansel, bugün geçirdiği bir operasyon sonrası Instagram hesabından paylaşım yaptı. Takipçilerini uyaran fenomen yarışmacı, göğsünde bir kitle tespit ettiğini ve ailesinde meme kanseri öyküsü olduğu için endişelendiğini dile getirdi.
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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün fenomen yarışmacısı Cansel'den sevenlerini üzen haber.
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Hastane yatağından paylaşım yapan Cansel, bu seferkinin diğer ameliyatları gibi olmadığını belirtti.
Kadın takipçilerine kendilerini nasıl muayene edeceklerini gösterdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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