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İçimizin Yağları Eridi: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım, Apo ve Işıl'ı Bastı!

İçimizin Yağları Eridi: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım, Apo ve Işıl'ı Bastı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2025 - 22:46

3. sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almayı başaran Kızılcık Şerbeti, tüm hızıyla 4. sezonuna doğru yol alıyor. Yüksek reytingler sonucu en büyük rakibi Yalı Çapkını'nı alt eden Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda da izleyiciyle buluşması ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.

Hemen her karakterine ayrı kaos yazılan dizide olaysız bir bölüm geçmiyor. İlk iki sezon Alev'le yasak aşk yaşayan Apo, Alev'in ölümünden sonra ondan dünyaya gelen kızını Pembe'ye baktırırken yeni bir aşka yelken açtı bile! Işıl'la başlayan ilişkisiyle sosyal medyada tepkilerin merkezine oturan Apo, yeni bölümde Kıvılcım tarafından yakalanıyor!

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Kızılcık Şerbeti'nde olaylar bir türlü durulmazken Nursema, zorla İlhami'yle evlilik yoluna sokulmuştu. Nursema ve İlhami evleniyor mu diye merak edilirken, yeni gelişmeler yaşandı.

Kızılcık Şerbeti'nde olaylar bir türlü durulmazken Nursema, zorla İlhami'yle evlilik yoluna sokulmuştu. Nursema ve İlhami evleniyor mu diye merak edilirken, yeni gelişmeler yaşandı.

Kızılcık Şerbeti'nin 92. bölüm fragmanında İlhami'yle evlenmesi beklenen Nursema'nın evden kaçtığı görüldü. Apo'nun tıpkı kendisinden beklendiği gibi büyük bir tepki verdiği Nursema, bu kez de 'Benim öyle bir kızım yok' tepkisini doğrudan yaşayacak belli ki.

Her şeye rağmen çiftin izleyicideki etkisi o kadar büyük ki Nursema ve Firaz'ın arabada dinlediği şarkı bile en çok dinlenen şarkılar arasında yerini almıştı.

Her şeye rağmen çiftin izleyicideki etkisi o kadar büyük ki Nursema ve Firaz'ın arabada dinlediği şarkı bile en çok dinlenen şarkılar arasında yerini almıştı.

Bengü ve Mustafa Ceceli'nin düeti Kervan kısa sürede hem en çok aratılan, hem de en çok dinlenen şarkılardan biri oldu. Bu sebeple ikisinin kaçması ve hatta gizlice evlenmesi de izleyiciyi mutlu edecek gibi görünüyor.

Genç aşıkları bir kenara bırakırsak, Apo ve Işıl ilişkisi de giderek doz alevleniyor.

Genç aşıkları bir kenara bırakırsak, Apo ve Işıl ilişkisi de giderek doz alevleniyor.

İlk sezondan itibaren Alev'le aşk yaşayan Apo, onun ölümünün ardından kızlarını da eve getirmiş ve Pembe ile Meri'nin ona bakmasını sağlamıştı. Bu sırada hayatına tüm hızıyla devam eden Apo, bu kez de gönlünü Işıl'a kaptırmıştı. Ancak bu kez yasak aşkıyla yakalanması hiç de uzun sürmedi!

Apo ve Işıl, buluştukları otelde Kıvılcım'a yakalandı!

Apo ve Işıl, buluştukları otelde Kıvılcım'a yakalandı!

Işıl'a misafirini bekletmemesini söyleyen Kıvılcım, bir sebepten ötürü onu takip edince karşısında hiç beklemediği bir manzara buldu. Birbirlerine özlemlerini dile getiren Apo ve Işıl'ı sarılırken gören Kıvılcım, şaşkına döndü! 

Yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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