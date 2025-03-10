İçimizin Yağları Eridi: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım, Apo ve Işıl'ı Bastı!

İlk sezondan itibaren Alev'le aşk yaşayan Apo, onun ölümünün ardından kızlarını da eve getirmiş ve Pembe ile Meri'nin ona bakmasını sağlamıştı. Bu sırada hayatına tüm hızıyla devam eden Apo, bu kez de gönlünü Işıl'a kaptırmıştı. Ancak bu kez yasak aşkıyla yakalanması hiç de uzun sürmedi!