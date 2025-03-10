İçimizin Yağları Eridi: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım, Apo ve Işıl'ı Bastı!
İçimizin Yağları Eridi: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım, Apo ve Işıl'ı Bastı!
3. sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almayı başaran Kızılcık Şerbeti, tüm hızıyla 4. sezonuna doğru yol alıyor. Yüksek reytingler sonucu en büyük rakibi Yalı Çapkını'nı alt eden Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda da izleyiciyle buluşması ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.
Hemen her karakterine ayrı kaos yazılan dizide olaysız bir bölüm geçmiyor. İlk iki sezon Alev'le yasak aşk yaşayan Apo, Alev'in ölümünden sonra ondan dünyaya gelen kızını Pembe'ye baktırırken yeni bir aşka yelken açtı bile! Işıl'la başlayan ilişkisiyle sosyal medyada tepkilerin merkezine oturan Apo, yeni bölümde Kıvılcım tarafından yakalanıyor!
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Kızılcık Şerbeti'nde olaylar bir türlü durulmazken Nursema, zorla İlhami'yle evlilik yoluna sokulmuştu. Nursema ve İlhami evleniyor mu diye merak edilirken, yeni gelişmeler yaşandı.
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Her şeye rağmen çiftin izleyicideki etkisi o kadar büyük ki Nursema ve Firaz'ın arabada dinlediği şarkı bile en çok dinlenen şarkılar arasında yerini almıştı.
Genç aşıkları bir kenara bırakırsak, Apo ve Işıl ilişkisi de giderek doz alevleniyor.
Apo ve Işıl, buluştukları otelde Kıvılcım'a yakalandı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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