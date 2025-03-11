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Beklenmedik Veda: Bahar'ın Uğur'u Devrim Kabacaoğlu Diziden Ayrılıyor

Beklenmedik Veda: Bahar'ın Uğur'u Devrim Kabacaoğlu Diziden Ayrılıyor

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2025 - 10:16

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş, Bahar dizisinin kadrosundan ayrılık yaşanacağını açıkladı. Bahar dizisinden ayrılan isim merak yaratırken beklenen yanıt geldi. Altuntaş, dizide iki sezondur Uğur karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu'nun kadrodan ayrılacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ikinci sezonuyla hala fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ikinci sezonuyla hala fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi salı akşamlarının favorisi olmaya devam ederken dizinin genç oyuncu kadrosunun başarısı da görülmeye değer.

Bahar dizisinin başarılarını konuşmaya alışsak da Birsen Altuntaş bu defa şaşırtan bir ayrılık haberi duyurdu. Altuntaş'ın haberine göre Bahar'ın genç oyuncularından biri kadroya veda edecek.

Dizinin 38. bölüm 2. fragmanında aslında bu konuda ipuçları da verilmiş.

Dizinin 38. bölüm 2. fragmanında aslında bu konuda ipuçları da verilmiş.

Bahar dizisinin yeni bölüm tanıtımında Tuğrul Tülek’in canlandırdığı Tuğra karakterinin “Aramızdan bazı isimlere veda etmek zorundayız!” repliği izleyicinin gözünden kaçmamış ve diziye kimin veda edeceği merak konusu olmuştu. Bahar dizisinden ayrılan oyuncuyu Birsen Altuntaş açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre dizide iki sezondur Uğur karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu, diziden ayrılıyor.

Altuntaş'ın haberine göre dizide iki sezondur Uğur karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu, diziden ayrılıyor.

İki sezondur favori karakterlerden olan Uğur, bu akşam yayınlanacak 38. bölümle diziye veda edecek.

Bakalım söz konusu ayrılığı nasıl bir hikâyeyle izleyeceğiz?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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