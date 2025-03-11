Beklenmedik Veda: Bahar'ın Uğur'u Devrim Kabacaoğlu Diziden Ayrılıyor
Beklenmedik Veda: Bahar'ın Uğur'u Devrim Kabacaoğlu Diziden Ayrılıyor
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş, Bahar dizisinin kadrosundan ayrılık yaşanacağını açıkladı. Bahar dizisinden ayrılan isim merak yaratırken beklenen yanıt geldi. Altuntaş, dizide iki sezondur Uğur karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu'nun kadrodan ayrılacağını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ikinci sezonuyla hala fırtına gibi esmeye devam ediyor.
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Dizinin 38. bölüm 2. fragmanında aslında bu konuda ipuçları da verilmiş.
Altuntaş'ın haberine göre dizide iki sezondur Uğur karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu, diziden ayrılıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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