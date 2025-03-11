Gizemli Sesin Sahibi Belli Oldu: Uzak Şehir'deki 'De Mardin' Şarkısını Haluk Bilginer'in Kızı Söylüyormuş!
Gizemli Sesin Sahibi Belli Oldu: Uzak Şehir'deki 'De Mardin' Şarkısını Haluk Bilginer'in Kızı Söylüyormuş!
Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir, özlemini duyduğumuz aşiret dizisini sonunda ekrana taşıdı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı dizi her hafta kendi reyting rekorunu kırıyor. Enfes Mardin atmosferi ve izleyiciyi kendine çeken hikâyesiyle öne çıkan dizi ayrıca Sezen Aksu'nun yazdığı 'De Mardin' şarkısıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıyı seslendiren gizemli ses merak konusu olurken bu ismin Haluk Bilginer'le Aşkın Nur Yengi'nin kızları Nazlı Bilginer olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir, 2025 sezonunun açık ara en iyi işi olarak karşımıza çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'deki 'De Mardin' şarkısını Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızları Nazlı Bilginer seslendirmiş!
Nazlı Bilginer, 2006-2012 yılları arasında evli olan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin tek kızları.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın