Gizemli Sesin Sahibi Belli Oldu: Uzak Şehir'deki 'De Mardin' Şarkısını Haluk Bilginer'in Kızı Söylüyormuş!

Türk televizyonlarının vazgeçilmezi aşiret dizilerine bir yenisi olarak gelen Uzak Şehir'in başarılı olması beklense de bu derece rağbet görmesi herkesi şaşırttı. Her hafta kendi reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın enfes partnerliğiyle her pazartesi ekrana geliyor.

Mardin'in nefis atmosferinde çekilen dizi hem görsel hem hikâyesi açısından seyirciyi doyuran bir iş olurken ayrıca dizide sıklıkla karşımıza çıkan 'De Mardin' şarkısı dillere pelesenk olmuş durumda. Sezen Aksu'nun imzasını taşıyan 'De Mardin' şarkısını seslendiren gizemli ismin kim olduğu uzun süredir merak uyandırırken sonunda yetenekli ismin kim olduğunu öğrendik.