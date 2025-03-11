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Gizemli Sesin Sahibi Belli Oldu: Uzak Şehir'deki 'De Mardin' Şarkısını Haluk Bilginer'in Kızı Söylüyormuş!

Gizemli Sesin Sahibi Belli Oldu: Uzak Şehir'deki 'De Mardin' Şarkısını Haluk Bilginer'in Kızı Söylüyormuş!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2025 - 12:32

Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir, özlemini duyduğumuz aşiret dizisini sonunda ekrana taşıdı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı dizi her hafta kendi reyting rekorunu kırıyor. Enfes Mardin atmosferi ve izleyiciyi kendine çeken hikâyesiyle öne çıkan dizi ayrıca Sezen Aksu'nun yazdığı 'De Mardin' şarkısıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıyı seslendiren gizemli ses merak konusu olurken bu ismin Haluk Bilginer'le Aşkın Nur Yengi'nin kızları Nazlı Bilginer olduğu ortaya çıktı.

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Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir, 2025 sezonunun açık ara en iyi işi olarak karşımıza çıkıyor.

Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir, 2025 sezonunun açık ara en iyi işi olarak karşımıza çıkıyor.

Türk televizyonlarının vazgeçilmezi aşiret dizilerine bir yenisi olarak gelen Uzak Şehir'in başarılı olması beklense de bu derece rağbet görmesi herkesi şaşırttı. Her hafta kendi reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın enfes partnerliğiyle her pazartesi ekrana geliyor.

Mardin'in nefis atmosferinde çekilen dizi hem görsel hem hikâyesi açısından seyirciyi doyuran bir iş olurken ayrıca dizide sıklıkla karşımıza çıkan 'De Mardin' şarkısı dillere pelesenk olmuş durumda. Sezen Aksu'nun imzasını taşıyan 'De Mardin' şarkısını seslendiren gizemli ismin kim olduğu uzun süredir merak uyandırırken sonunda yetenekli ismin kim olduğunu öğrendik.

Uzak Şehir'deki 'De Mardin' şarkısını Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızları Nazlı Bilginer seslendirmiş!

Uzak Şehir'deki 'De Mardin' şarkısını Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızları Nazlı Bilginer seslendirmiş!

Bestesi Rodrigo'ya, sözleri ise Sezen Aksu’ya ait olan De Mardin, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yüz binlerce beğeni alan Nazlı Bilginer, müziğe olan tutkusunu dile getirerek, “Bir müzik insanı olarak yetişip şarkı söylemeye devam edeceğim” sözleriyle sanat yolculuğuna dair ipuçları verdi.

Kendine özgü tarzı ve etkileyici sesiyle dikkat çeken genç sanatçı, gelecekteki projeleriyle de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Nazlı Bilginer, 2006-2012 yılları arasında evli olan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin tek kızları.

Nazlı Bilginer, 2006-2012 yılları arasında evli olan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin tek kızları.

Müzik yolculuğuna emin adımlarla devam eden Nazlı Bilginer, eğitimini uluslararası alanda sürdürerek yetkinliğini artırıyor. TED İstanbul Koleji’nde 11. sınıfı tamamladıktan sonra, lise eğitimine Londra’daki Guildhouse School Cats London’da devam eden genç yetenek, şimdi ise Ravensbourne Üniversitesi’nde Ses Mühendisliği ve Aranjörlük eğitimi alıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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