Bir Devrin Sonu: Kızıl Goncalar Final Tarihi Belli Oldu!
Bir Devrin Sonu: Kızıl Goncalar Final Tarihi Belli Oldu!
NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın 2. sezonda final yapacağı dizinin yapımıcısının da açıkladığı bir gelişmeydi. Dizinin sezon sonunda final yaparak ekranlara veda etmesi beklenirken Sina Koloğlu final tarihini duyurdu. Oda TV'den Sina Koloğlu, Kızıl Goncalar'ın final yapmak için sezon sonuna kadar beklemeyeceğini açıkladı.
KAYNAK: Oda TV/ Sina Koloğlu
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NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın bu sezon sonunda final yapacağına dair iddialar epeydir ortalarda dolaşıyor.
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Kızıl Goncalar final mi yapacak sorusuna yapımcı net açıklama verirken Oda TV'den Sina Koloğlu, final tarihini açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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