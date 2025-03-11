Bir Devrin Sonu: Kızıl Goncalar Final Tarihi Belli Oldu!

Cüneyd, Aziz’in oyununu bozan hamlesiyle cezaevine girer, ancak bu adım, onu ölümle burun buruna getirecek bir maceraya sürükler. Levent ve Cüneyd, Aziz, tuzaklarını fark etmeden ve Cüneyd daha fazla zarar görmeden önce, Rıza’yı konuşturmak zorundadırlar. Zeynep ve Lokman ise Aziz’in kullandığı gizli sayıları çözmek için çabalarını yoğunlaştırır.

Ancak zaman daraldıkça, Rıza’nın Cüneyd’den istediği şeyler, tüm dengeyi alt üst eder. Aziz’in planı ise sona yaklaşıyor ve Cüneyd’in çıkışı yaklaşırken, Aziz’in saati, büyük felaketin vaktini göstermektedir. Meryem, kadınlar üzerindeki baskıyı bir nebze hafifletmişken, Cüneyd, masumların katili olmamak için Zeynep’in yardımına koşmak ve Şirin ile Selim’in babası Rıza’yı ikna etmenin yolunu bulmak zorundadır.