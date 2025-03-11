onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bir Devrin Sonu: Kızıl Goncalar Final Tarihi Belli Oldu!

Bir Devrin Sonu: Kızıl Goncalar Final Tarihi Belli Oldu!

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2025 - 13:42 Son Güncelleme: 11.03.2025 - 13:44

NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın 2. sezonda final yapacağı dizinin yapımıcısının da açıkladığı bir gelişmeydi. Dizinin sezon sonunda final yaparak ekranlara veda etmesi beklenirken Sina Koloğlu final tarihini duyurdu. Oda TV'den Sina Koloğlu, Kızıl Goncalar'ın final yapmak için sezon sonuna kadar beklemeyeceğini açıkladı.

KAYNAK: Oda TV/ Sina Koloğlu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın bu sezon sonunda final yapacağına dair iddialar epeydir ortalarda dolaşıyor.

NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın bu sezon sonunda final yapacağına dair iddialar epeydir ortalarda dolaşıyor.

Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz, Özgü Namal, Mina Demirtaş'ın başrolünde yer aldığı dizi şu an ikinci sezonuyla NOW'da yayınlanıyor. Dizi, seküler ve dini yaşam biçimlerinin çatışmasını derinlemesine ele alıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren kendi fan kitlesini yaratan Kızıl Goncalar'ın sezonlarca sürmesi beklense de dizinin ikinci sezonunun final sezonu olacağı iddia edilmişti. Öyle ki dizinin yapımcısı Faruk Turgut da yer aldığı programlarda Kızıl Goncalar için finalin yaklaştığını açıkça belirtmişti.

Kızıl Goncalar final mi yapacak sorusuna yapımcı net açıklama verirken Oda TV'den Sina Koloğlu, final tarihini açıkladı.

Kızıl Goncalar final mi yapacak sorusuna yapımcı net açıklama verirken Oda TV'den Sina Koloğlu, final tarihini açıkladı.

Kızıl Goncalar'ın sezon sonunda yani Haziran ayında final yapması beklenirken Oda TV'den Sina Koloğlu, finalin çok daha erken bir tarihte olacağını belirtti. Sina Koloğlu haberinde Kızıl Goncalar'ın Mayıs ayında final yapacağını açıkladı.

Koloğlu ayrıca Cüneyd’in “Faniler tarikatı bitecek” sözü ve Levent’ in “Bir Devrin Sonu“ sözlerinin Kızıl Goncalar'dan finaline dair ipuçları veren replikler olabileceğini belirtti.

Kızıl Goncalar'ın son bölümünde neler oldu?

Kızıl Goncalar'ın son bölümünde neler oldu?

Cüneyd, Aziz’in oyununu bozan hamlesiyle cezaevine girer, ancak bu adım, onu ölümle burun buruna getirecek bir maceraya sürükler. Levent ve Cüneyd, Aziz, tuzaklarını fark etmeden ve Cüneyd daha fazla zarar görmeden önce, Rıza’yı konuşturmak zorundadırlar. Zeynep ve Lokman ise Aziz’in kullandığı gizli sayıları çözmek için çabalarını yoğunlaştırır.

Ancak zaman daraldıkça, Rıza’nın Cüneyd’den istediği şeyler, tüm dengeyi alt üst eder. Aziz’in planı ise sona yaklaşıyor ve Cüneyd’in çıkışı yaklaşırken, Aziz’in saati, büyük felaketin vaktini göstermektedir. Meryem, kadınlar üzerindeki baskıyı bir nebze hafifletmişken, Cüneyd, masumların katili olmamak için Zeynep’in yardımına koşmak ve Şirin ile Selim’in babası Rıza’yı ikna etmenin yolunu bulmak zorundadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın