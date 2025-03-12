Stranger Things Yıldızı Sadie Sink, Spider-Man 4 Filminde!
Stranger Things Yıldızı Sadie Sink, Spider-Man 4 Filminde!
Sadie Sink, Spider-Man 4 filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Marvel Sinematik Evreni’nin yeni Örümcek Adam macerasında yer alacak olan Stranger Things yıldızı, sektördeki söylentilere göre X-Men karakterlerinden Jean Grey’i canlandırabilir.
KAYNAK: Deadline
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Stranger Things yıldızı Sadie Sink, Spider-Man 4 filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
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Spider-Man 4’ün yönetmenliğini, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’in yönetmeni Destin Daniel Cretton üstlenecek.
22 yaşındaki Sadie Sink, Stranger Things'in final sezonunun çekimlerini tamamladı ve bu yıl yayımlanacak olan dizinin son sezonu büyük ilgiyle bekleniyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Stranger Things İn yeni sezonu olsa da izlesek.