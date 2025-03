Stranger Things Yıldızı Sadie Sink, Spider-Man 4 Filminde!

Bu film, serinin önceki üç filmine imza atan Jon Watts’ın yerini alacak. Yönetmen Cretton, Marvel Studios Başkanı Kevin Feige ve yapımcı Amy Pascal ile birlikte çalışacak.

Spider-Man: No Way Home dünya çapında 1,9 milyar dolar hasılat elde ederek serinin en başarılı filmi olmuştu. Tom Holland, yeni filmle ilgili, “Fikir çılgınca. Daha önce yaptığımız her şeyden biraz farklı, ama hayranların buna gerçekten olumlu tepki vereceğini düşünüyorum,” şeklinde bir açıklama yaptı.