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Stranger Things Yıldızı Sadie Sink, Spider-Man 4 Filminde!

Stranger Things Yıldızı Sadie Sink, Spider-Man 4 Filminde!

Netflix film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.03.2025 - 23:25

Sadie Sink, Spider-Man 4 filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Marvel Sinematik Evreni’nin yeni Örümcek Adam macerasında yer alacak olan Stranger Things yıldızı, sektördeki söylentilere göre X-Men karakterlerinden Jean Grey’i canlandırabilir.

KAYNAK: Deadline

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Stranger Things yıldızı Sadie Sink, Spider-Man 4 filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Stranger Things yıldızı Sadie Sink, Spider-Man 4 filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Sadie Sink’in Spider-Man 4'teki rolü henüz resmi olarak açıklanmasa da, Jean Grey karakterini üstlenmesi oldukça olasılık dâhilinde. Daha önce Jean Grey’i, Famke Janssen ve Sophie Turner canlandırmıştı.

Spider-Man 4’ün yönetmenliğini, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’in yönetmeni Destin Daniel Cretton üstlenecek.

Spider-Man 4’ün yönetmenliğini, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’in yönetmeni Destin Daniel Cretton üstlenecek.

Bu film, serinin önceki üç filmine imza atan Jon Watts’ın yerini alacak. Yönetmen Cretton, Marvel Studios Başkanı Kevin Feige ve yapımcı Amy Pascal ile birlikte çalışacak.

Spider-Man: No Way Home dünya çapında 1,9 milyar dolar hasılat elde ederek serinin en başarılı filmi olmuştu. Tom Holland, yeni filmle ilgili, “Fikir çılgınca. Daha önce yaptığımız her şeyden biraz farklı, ama hayranların buna gerçekten olumlu tepki vereceğini düşünüyorum,” şeklinde bir açıklama yaptı.

22 yaşındaki Sadie Sink, Stranger Things'in final sezonunun çekimlerini tamamladı ve bu yıl yayımlanacak olan dizinin son sezonu büyük ilgiyle bekleniyor.

22 yaşındaki Sadie Sink, Stranger Things'in final sezonunun çekimlerini tamamladı ve bu yıl yayımlanacak olan dizinin son sezonu büyük ilgiyle bekleniyor.

Aynı zamanda, Sink’in yer aldığı müzikal O’Dessa SXSW Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı. Genç oyuncu, 4 Nisan’da ise Broadway oyunlarından John Proctor Is the Villain’de sahne alacak.

Tom Holland, şu anda Christopher Nolan’ın The Odyssey filmiyle meşgul. Holland bu projeyi tamamladıktan sonra, Spider-Man 4’ün çekimlerine başlanacak. Filmin vizyon tarihi ise 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Hecaitomix

Stranger Things İn yeni sezonu olsa da izlesek.