Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey'in En Abartılı Tepkilerini Derleyen X Kullanıcıları
Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey'in En Abartılı Tepkilerini Derleyen X Kullanıcıları
Kanal D'nin fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey, Tekin ailesini bir arada tutmak için sık sık baskıya başvuruyordu. Nitekim gördük ki bu baskıları hiçbir sonuç vermeyip ailesini daha da dağıttı. Peki, Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey'in derdi neydi? En ufak bir konuda bile abartılı tepkiler veren Ali Rıza'nın tepkilerini sıralayan X kullanıcılarının kahkaha attıran tespitlerini sizler için derledik.
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Yaprak Dökümü dizisindeki Ali Rıza Bey, ailesine sık sık baskı yaparak onları bir arada tutmaya çalışıyordu, fakat bu durum genellikle olumsuz sonuçlar doğuruyordu.
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Ali Rıza Bey'in bu tutumu Yaprak Dökümü izleyen X kullanıcılarını da bezdirmiş olacak ki sosyal medyada bir akım oluştu.
Şuraya küçücük çocuğa ablasından harçlık aldığı için küsen bir Ali Rıza çizelim...
Bu sahneyi hala hatırlamam normal mi? Ali Rıza Bey hepimizin aklında mıh gibi yer etmiş.
Her şeyin fitilini ateşleyen o sahne! O zamanlar izlerken anlamamıştık.
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Küçük gördüğü kahveci Ahmet'ten borç istediği günlere...
İzleyip ibret almak isteyenler için bu olay 65. bölümde geçiyor.
Çünkü Tekin ailesi sofraya hep beraber oturur. Şevket kokoreç falan gömemezsin, olmaz.
Sizi Ali Rıza Bey'in en büyük hatasıyla baş başa bırakıyoruz...
Ali Rıza olmak mı zor yoksa ona katlanmak mı bilemedim...
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Peki sizce en abartılı Ali Rıza tribi hangisi? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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