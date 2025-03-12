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Bu Soruları da Bilirsin! Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Dakikadan Yarışmacıları Eleten Sorular

Bu Soruları da Bilirsin! Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Dakikadan Yarışmacıları Eleten Sorular

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.03.2025 - 18:09

Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada ilgiyle izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bazı yarışmacılar enfes bir performans sergilerken bazıları ilk sorudan elenerek herkesi dumur ediyor. Peki, yarışmacıları ansızın eleten bu sorular zor mu yoksa yarışmacılar heyecanlarına mı yenik düşüyor? İlk andan yarışmacıları evlerine yollatan soruları sizler için derledik.

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atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? 2011 yılından beri ekrana gelen bir bilgi yarışması.

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? 2011 yılından beri ekrana gelen bir bilgi yarışması.

Kenan Işık sunuculuğunda başlayan yarışma, yalnızca Türkiye dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanan bir program. Türkiye'de yarışmanın sunuculuğu Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu'na emanet edilirken şu an bu görevi Oktay Kaynarca üstleniyor.

Bugüne kadar pek çok yarışmacının milyoner olduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bazı yarışmacılar daha ilk soruda eleniyor. Peki bu, soruların gerçekten zor olmasından mı kaynaklanıyor, yoksa heyecanın sonucu mu? Bunu net olarak bilmesek de ilk dakikadan yarışmacıların elenmesine neden olan bazı soruları sizler için derledik. Bakalım siz bu soruları zor bulacak mısınız?

Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenilerek ilk soruda elenenler arasında.

Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenilerek ilk soruda elenenler arasında.

'Hangisi genellikle altın, gümüş gibi elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halkaya verilen addır?' sorusuna 'Kolye' yanıtı veren Yakup Bey, cevabın yanlış olduğunu görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Elif Lara Soğancı için de Kim Milyoner Olmak İster'de işler istediği gibi gitmedi.

Elif Lara Soğancı için de Kim Milyoner Olmak İster'de işler istediği gibi gitmedi.

'Bulunduğu yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp yerleşen biri ne yapmış olur?' sorusuna Soğancı, 'Pastalanmış' yanıtını verdi.

Henüz ilk soruda yanlış yanıt veren bir diğer yarışmacı Emine Karakayış oldu.

Henüz ilk soruda yanlış yanıt veren bir diğer yarışmacı Emine Karakayış oldu.

'Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün' hangisinin sözlük tanımıdır?' sorusuna, Emine Karakayış 'C - Çarşamba' cevabını verdi. 

Karakayış, 'Kenan Bey, yeniden başlayalım bunu saymayalım! Ben 10 saat yol geldim. Bir daha başlayalım, o kadar hazırlandım. İnmem buradan! Lütfen!' diyerek isyan etti.

"Hangisi, Hollywood filmlerinin mahkeme sahnelerinde sıklıkla duyulan ifadelerdendir?" sorusu bir yarışmacıyı eve yolladı.

"Hangisi, Hollywood filmlerinin mahkeme sahnelerinde sıklıkla duyulan ifadelerdendir?" sorusu bir yarışmacıyı eve yolladı.

Yarışmacı, 'Senin sorunun ne he!' cevabını verdi. Doğru cevap ise 'İtiraz ediyorum!' olmalıydı. İşte bunlar hep heyecandan oluyor.

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İnşaat ustası olarak çalıştığını ifade eden yarışmacının başına gelenler de unutulmazdı.

İnşaat ustası olarak çalıştığını ifade eden yarışmacının başına gelenler de unutulmazdı.

Bir romanda hangi şekilde bahsedilen muhtemelen 'at'tır? sorusuyla karşı karşıya kalan yarışmacı, 'Pençesini göstererek kükredi' şıkkını seçerek herkesi şoke etti.

"İletişim kurmakta zorluk çekmeyen, sosyal ilişkileri güçlü olan kişilerin neye dönük olduğu söylenir?" sorusu çok kolay görünse de bir kafa karışıklığı her şeyi mahvedebilir.

"İletişim kurmakta zorluk çekmeyen, sosyal ilişkileri güçlü olan kişilerin neye dönük olduğu söylenir?" sorusu çok kolay görünse de bir kafa karışıklığı her şeyi mahvedebilir.

Yarışmacı soruya 'İçe' yanıtını verirken doğru cevap 'Dışa' çıktı.

Yarışmacılardan Erman Gören, ilkokulda hepimizin başına gelen bir duruma yanıt vermekte zorlandı.

Yarışmacılardan Erman Gören, ilkokulda hepimizin başına gelen bir duruma yanıt vermekte zorlandı.

'Öğretmen, öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar?' sorusu karşısında Gören, 'Tek ayak üstünde durup' cevabını verdi. Üstelik doğru yanıtın 'Kolları göğüste bağlayıp' çıkmasına resmen şoke oldu.

"İzlemekte olduğunuz programda 'Haydi çocuklar, 78 milyon tek yürek' gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izliyorsunuzdur?"

"İzlemekte olduğunuz programda 'Haydi çocuklar, 78 milyon tek yürek' gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izliyorsunuzdur?"

Yarışmacı bu soruya ilginç bir şekilde 'Çizgi film' cevabını verirken doğru cevap 'Spor karşılaşması' çıktı.

"Genellikle hangisi bilenir?" sorusuna verilen yanıt, yine ilk sorudan bir yarışmacının elenmesine neden oldu.

"Genellikle hangisi bilenir?" sorusuna verilen yanıt, yine ilk sorudan bir yarışmacının elenmesine neden oldu.

Heyecanlı yarışmacının yanıtı 'Tabak' oldu fakat sorunun doğru cevabı 'Bıçak' olacaktı.

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"Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?" sorusu son derece basit duruyor.

"Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?" sorusu son derece basit duruyor.

Sorunun yanıtı 'Çay bahçesi' olması gerekirken yarışmacı 'Uzay istasyonu' yanıtı verdi ve doğal olarak yarışmaya veda etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Erhan ilhan

belli canım bunu kanal yapmış. özel seçmiş soruları insanları yanlış cevap verin demiş . medyada dikkat çekmek için hep. Ama gerçekten dediğim gibi değilse a... Devamını Gör

Emre Sarıboğa

her sene eğitim sistemini değiştirilirse olacağı bu.