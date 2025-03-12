Bu Soruları da Bilirsin! Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Dakikadan Yarışmacıları Eleten Sorular
Bu Soruları da Bilirsin! Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Dakikadan Yarışmacıları Eleten Sorular
Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada ilgiyle izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bazı yarışmacılar enfes bir performans sergilerken bazıları ilk sorudan elenerek herkesi dumur ediyor. Peki, yarışmacıları ansızın eleten bu sorular zor mu yoksa yarışmacılar heyecanlarına mı yenik düşüyor? İlk andan yarışmacıları evlerine yollatan soruları sizler için derledik.
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atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? 2011 yılından beri ekrana gelen bir bilgi yarışması.
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Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenilerek ilk soruda elenenler arasında.
Elif Lara Soğancı için de Kim Milyoner Olmak İster'de işler istediği gibi gitmedi.
Henüz ilk soruda yanlış yanıt veren bir diğer yarışmacı Emine Karakayış oldu.
"Hangisi, Hollywood filmlerinin mahkeme sahnelerinde sıklıkla duyulan ifadelerdendir?" sorusu bir yarışmacıyı eve yolladı.
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İnşaat ustası olarak çalıştığını ifade eden yarışmacının başına gelenler de unutulmazdı.
"İletişim kurmakta zorluk çekmeyen, sosyal ilişkileri güçlü olan kişilerin neye dönük olduğu söylenir?" sorusu çok kolay görünse de bir kafa karışıklığı her şeyi mahvedebilir.
Yarışmacılardan Erman Gören, ilkokulda hepimizin başına gelen bir duruma yanıt vermekte zorlandı.
"İzlemekte olduğunuz programda 'Haydi çocuklar, 78 milyon tek yürek' gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izliyorsunuzdur?"
"Genellikle hangisi bilenir?" sorusuna verilen yanıt, yine ilk sorudan bir yarışmacının elenmesine neden oldu.
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"Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?" sorusu son derece basit duruyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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belli canım bunu kanal yapmış. özel seçmiş soruları insanları yanlış cevap verin demiş . medyada dikkat çekmek için hep. Ama gerçekten dediğim gibi değilse a... Devamını Gör
her sene eğitim sistemini değiştirilirse olacağı bu.