Bu Soruları da Bilirsin! Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Dakikadan Yarışmacıları Eleten Sorular

Kenan Işık sunuculuğunda başlayan yarışma, yalnızca Türkiye dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanan bir program. Türkiye'de yarışmanın sunuculuğu Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu'na emanet edilirken şu an bu görevi Oktay Kaynarca üstleniyor.

Bugüne kadar pek çok yarışmacının milyoner olduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bazı yarışmacılar daha ilk soruda eleniyor. Peki bu, soruların gerçekten zor olmasından mı kaynaklanıyor, yoksa heyecanın sonucu mu? Bunu net olarak bilmesek de ilk dakikadan yarışmacıların elenmesine neden olan bazı soruları sizler için derledik. Bakalım siz bu soruları zor bulacak mısınız?