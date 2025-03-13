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Güney Kore Çalkalanıyor: Ünlü Aktör Kim Soo-hyun Reşit Olmayan Kim Sae-ron ile İlişki İddiasıyla Gündemde!

Güney Kore Çalkalanıyor: Ünlü Aktör Kim Soo-hyun Reşit Olmayan Kim Sae-ron ile İlişki İddiasıyla Gündemde!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 14:38

Son günlerde Güney Kore eğlence sektörü, büyük bir skandalla çalkalanıyor. Queen of Tears ve It's Okay to Not Be Okay yapımlarıyla tanıdığımız Kim Soo-hyun’un, genç yaşta hayatını kaybeden aktris Kim Sae-ron ile ilişki yaşadığına dair ciddi iddialar ortaya atıldı. Kim Sae-ron’un intiharının ardından yayılan bu söylentiler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir YouTube kanalında yayımlanan videolar, iddiaları kanıtlamak için bazı mesajlar ve fotoğraflar sundu. Peki bu olayın perde arkasında neler yaşandı? Gelin bakalım keza iddialar çok korkunç...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Tüm bu iddialar, 10 Mart’ta Güney Koreli YouTube kanalı Garosero Research Institute (Hoverlab) tarafından yayımlanan bir videoyla başladı.

Tüm bu iddialar, 10 Mart’ta Güney Koreli YouTube kanalı Garosero Research Institute (Hoverlab) tarafından yayımlanan bir videoyla başladı.

Kanalın sahibi eski bir gazeteci olan Kim Se-ui, videoda Kim Soo-hyun’un Kim Sae-ron ile gizli bir ilişki yaşadığını öne sürdü. Üstelik bu ilişki, iddialara göre Kim Sae-ron henüz 15 yaşındayken, Kim Soo-hyun ise 27 yaşındayken başlamıştı!

Sae-ron’un teyzesi olduğu iddia edilen bir kadın da videoda yer alarak bu iddiayı destekleyen açıklamalar yaptı. Kadının iddiasına göre, 2015 yılında başlayan bu ilişki tam 6 yıl sürdü ve 2021 yılında sona erdi.

Videoda ayrıca Kim Soo-hyun’un Kim Sae-ron’u, kendi menajerlik şirketi olan Gold Medalist’e 2019’da transfer ettiği ve genç aktrisin burada ücretsiz olarak oyuncu koçluğu yaptığı iddia edildi.

Kim Soo-hyun ve Kim Sae-ron’un ilişkisi iddiaya göre 2021’de sona erdi.

Kim Soo-hyun ve Kim Sae-ron’un ilişkisi iddiaya göre 2021’de sona erdi.

Ancak 2022’de Kim Sae-ron’un alkollü araç kullanırken yakalanması, genç oyuncunun kariyerinde büyük bir darbe yarattı. İddialara göre Kim Soo-hyun, sevgilisi olmasa bile onun yanında durdu ve şirketi Gold Medalist, olayın ardından 483.000 dolarlık (yaklaşık 700 milyon won) bir tazminat ödedi.

Ancak işlerin çığırından çıkışı 2024’te geldi. Kim Sae-ron’un menajerlik sözleşmesi sona erdi ve Gold Medalist, genç oyuncuya bir yasal ihtarname göndererek ödediği parayı geri talep etti.

İddialara göre Kim Sae-ron, Kim Soo-hyun’a ulaşmaya çalıştı ancak ünlü oyuncu onu tamamen görmezden geldi.

İddialara göre Kim Sae-ron, Kim Soo-hyun’a ulaşmaya çalıştı ancak ünlü oyuncu onu tamamen görmezden geldi.

Bunun üzerine Kim Sae-ron, Mart 2024’te Kim Soo-hyun ile bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı ve kısa süre içinde sildi. Paylaşım, onun çaresiz bir şekilde eski sevgilisinin dikkatini çekmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.

Kim Sae-ron’un teyzesi, genç aktrisin bu borç yüzünden büyük bir psikolojik baskı altında olduğunu ve intiharının arkasında borçların yattığını iddia etti.

Gold Medalist, iddiaların yayılmasının ardından sert bir açıklama yaparak "Tüm iddialar asılsızdır, en sert hukuki adımları atacağız." dedi.

Gold Medalist, iddiaların yayılmasının ardından sert bir açıklama yaparak "Tüm iddialar asılsızdır, en sert hukuki adımları atacağız." dedi.

Ancak Garosero Research Institute, geri adım atmadı ve hatta şirketi alaycı bir şekilde dava açmaya çağırdı. Bununla da kalmadılar, ellerinde daha fazla kanıt olduğunu iddia ettiler ve Kim Soo-hyun’un Kim Sae-ron’u yanağından öptüğü bir fotoğrafı paylaştılar.

Ayrıca Mart 2023 tarihli bir mesajda, Kim Sae-ron’un Kim Soo-hyun’a para konusunda yalvardığı görüldü. Mesajda genç aktris şunları yazmıştı:

'Çok çalışıyorum, borcumu azar azar ödeyeceğim. Ancak şu an tamamını ödemem mümkün değil. Lütfen bana biraz zaman ver. Lütfen, beni kurtar. Sana yalvarıyorum, dava açmana gerek yok.'

Bu mesajın ardından, eski medya röportajlarında Kim Soo-hyun’un evlilikle ilgili yaptığı şüpheli açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun "41 yaşımda 21 yaşında biriyle evlenebilirim." şeklindeki geçmişteki bir ifadesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Ünlü oyuncunun "41 yaşımda 21 yaşında biriyle evlenebilirim." şeklindeki geçmişteki bir ifadesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Kim Soo-hyun’un bu skandala karışmasının ardından, birçok marka onunla olan iş birliklerini askıya aldı. Ayrıca sosyal medya hesaplarında büyük bir takipçi kaybı yaşadığı ve paylaşımlarına yapılan yorumların neredeyse tamamının olumsuz olduğu bildirildi.

Üstelik olay sadece Kim Soo-hyun’u değil, eski rol arkadaşı Seo Yea-ji’yi de etkiledi! Bazı kullanıcılar, Kim Soo-hyun’un Seo Yea-ji ile de ilişkisi olduğunu iddia edince, oyuncu kendisini savunmak zorunda kaldı ve sosyal medya hesabında şunları yazdı:

'Benim bu kişiyle hiçbir ilişkim yok. Lütfen bu saçmalıklara bir son verin!'

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Gold Medalist ise 13 Mart’ta yaptığı bir açıklamada, gelecek hafta tam kapsamlı bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Gold Medalist ise 13 Mart’ta yaptığı bir açıklamada, gelecek hafta tam kapsamlı bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Şu an için Kim Soo-hyun’un kariyeri büyük bir belirsizlik içinde. Bu skandal, onun imajına geri dönülemez bir zarar verebilir mi? Gold Medalist’in gelecek hafta yapacağı açıklamalar, olayın yönünü tamamen değiştirebilir.

Ancak internete düşen yeni belgeler ve görseller, Kim Soo-hyun’un açıklamalarına olan güveni sarsmaya devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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