Güney Kore Çalkalanıyor: Ünlü Aktör Kim Soo-hyun Reşit Olmayan Kim Sae-ron ile İlişki İddiasıyla Gündemde!

Kanalın sahibi eski bir gazeteci olan Kim Se-ui, videoda Kim Soo-hyun’un Kim Sae-ron ile gizli bir ilişki yaşadığını öne sürdü. Üstelik bu ilişki, iddialara göre Kim Sae-ron henüz 15 yaşındayken, Kim Soo-hyun ise 27 yaşındayken başlamıştı!

Sae-ron’un teyzesi olduğu iddia edilen bir kadın da videoda yer alarak bu iddiayı destekleyen açıklamalar yaptı. Kadının iddiasına göre, 2015 yılında başlayan bu ilişki tam 6 yıl sürdü ve 2021 yılında sona erdi.

Videoda ayrıca Kim Soo-hyun’un Kim Sae-ron’u, kendi menajerlik şirketi olan Gold Medalist’e 2019’da transfer ettiği ve genç aktrisin burada ücretsiz olarak oyuncu koçluğu yaptığı iddia edildi.