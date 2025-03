Güney Kore Çalkalanıyor: Ünlü Aktör Kim Soo-hyun Reşit Olmayan Kim Sae-ron ile İlişki İddiasıyla Gündemde!

Son günlerde Güney Kore eğlence sektörü, büyük bir skandalla çalkalanıyor. Queen of Tears ve It's Okay to Not Be Okay yapımlarıyla tanıdığımız Kim Soo-hyun’un, genç yaşta hayatını kaybeden aktris Kim Sae-ron ile ilişki yaşadığına dair ciddi iddialar ortaya atıldı. Kim Sae-ron’un intiharının ardından yayılan bu söylentiler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir YouTube kanalında yayımlanan videolar, iddiaları kanıtlamak için bazı mesajlar ve fotoğraflar sundu. Peki bu olayın perde arkasında neler yaşandı? Gelin bakalım keza iddialar çok korkunç...

