Güney Kore Çalkalanıyor: Ünlü Aktör Kim Soo-hyun Reşit Olmayan Kim Sae-ron ile İlişki İddiasıyla Gündemde!
Güney Kore Çalkalanıyor: Ünlü Aktör Kim Soo-hyun Reşit Olmayan Kim Sae-ron ile İlişki İddiasıyla Gündemde!
Son günlerde Güney Kore eğlence sektörü, büyük bir skandalla çalkalanıyor. Queen of Tears ve It's Okay to Not Be Okay yapımlarıyla tanıdığımız Kim Soo-hyun’un, genç yaşta hayatını kaybeden aktris Kim Sae-ron ile ilişki yaşadığına dair ciddi iddialar ortaya atıldı. Kim Sae-ron’un intiharının ardından yayılan bu söylentiler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir YouTube kanalında yayımlanan videolar, iddiaları kanıtlamak için bazı mesajlar ve fotoğraflar sundu. Peki bu olayın perde arkasında neler yaşandı? Gelin bakalım keza iddialar çok korkunç...
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Tüm bu iddialar, 10 Mart’ta Güney Koreli YouTube kanalı Garosero Research Institute (Hoverlab) tarafından yayımlanan bir videoyla başladı.
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Kim Soo-hyun ve Kim Sae-ron’un ilişkisi iddiaya göre 2021’de sona erdi.
İddialara göre Kim Sae-ron, Kim Soo-hyun’a ulaşmaya çalıştı ancak ünlü oyuncu onu tamamen görmezden geldi.
Gold Medalist, iddiaların yayılmasının ardından sert bir açıklama yaparak "Tüm iddialar asılsızdır, en sert hukuki adımları atacağız." dedi.
Ünlü oyuncunun "41 yaşımda 21 yaşında biriyle evlenebilirim." şeklindeki geçmişteki bir ifadesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.
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Gold Medalist ise 13 Mart’ta yaptığı bir açıklamada, gelecek hafta tam kapsamlı bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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