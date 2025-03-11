onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Buraya Kadarmış: Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftinin Boşanma Kararı Almasının Ardında Tahammülsüzlük Yatıyormuş!

Buraya Kadarmış: Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftinin Boşanma Kararı Almasının Ardında Tahammülsüzlük Yatıyormuş!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 19:03

Özellikle pandemi döneminde yaptıkları sıcak aile pozu paylaşımlarıyla gündeme gelen ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacağı iddiaları aylardır kulislerde konuşuluyordu. Buna yönelik sorular çifte yöneltildiğinde net bir cevap alınamıyor, ikili boşanmaya yönelik soruları kameralar önünde cevaplamaktan sıklıkla kaçınıyordu. 

Gel Konuşalım programında Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanma kararı hakkında konuşan Mehmet Üstündağ, bir ay önce evleri ayırma kararı alan ünlü çiftin, kesinkes boşanma kararı aldığını iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

''Arka Sıradakiler'' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

''Arka Sıradakiler'' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Seksenler dizisinde Seçil karakterine hayat veren Pelin Akil'i en son Yalı Çapkını dizisinin ''Diyar''ı olarak izlemiştik. Anıl Altan ise en son ''Aşk Mantık İntikam'' dizisinde Ayaz Karakoç'u canlandırmıştı. 

Yer aldıkları projelerle de gündeme gelen ikili, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Uzun yıllardır birlikte olan ünlü çiftin ise boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çift, haberleri bir süre yalanlasa da bunu kızlarını sürecin yıpratıcı etkisinden korumak için yaptıkları düşülmüştü.

Uzun yıllardır birlikte olan ünlü çiftin ise boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çift, haberleri bir süre yalanlasa da bunu kızlarını sürecin yıpratıcı etkisinden korumak için yaptıkları düşülmüştü.

2016 yılında dünyaevine giren çiftin bu evliliklerinden ikiz kızları Doğa Alin ve Duru Lina dünyaya gelmişti. Yaklaşık altı aydır boşanma iddiaları magazin gündeminde yankı uyandıran ikili, son günlerde sosyal medya hesaplarında birbirlerinden ziyade çocuklarına ait fotoğrafları paylaşarak da dikkatleri üzerlerine çekmişti.

Mehmet Üsütündağ, Gel Konuşalım isimli programda Akil ve Altan çiftinin kesin olarak boşanacağını iddia etti. Boşanma nedeni ise ''tahammülsüzlük'' olarak açıkladı.

Mehmet Üsütündağ, Gel Konuşalım isimli programda Akil ve Altan çiftinin kesin olarak boşanacağını iddia etti. Boşanma nedeni ise ''tahammülsüzlük'' olarak açıkladı.

Üstündağ iddiasına göre, çifte yakın dört kaynak da ilişkinin bitme nedenini tahammülsüzlük olarak açıkladı. Buna ek olarak bir ay önce evleri ayrıkları konuşulan çiftin yakın çevresiyle mal paylaşımın nasıl yapılacağı hakkında fikir alışverişi yaptıkları da Üstündağ'ın iddiaları arasındaydı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın