Buraya Kadarmış: Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftinin Boşanma Kararı Almasının Ardında Tahammülsüzlük Yatıyormuş!
Buraya Kadarmış: Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftinin Boşanma Kararı Almasının Ardında Tahammülsüzlük Yatıyormuş!
Özellikle pandemi döneminde yaptıkları sıcak aile pozu paylaşımlarıyla gündeme gelen ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacağı iddiaları aylardır kulislerde konuşuluyordu. Buna yönelik sorular çifte yöneltildiğinde net bir cevap alınamıyor, ikili boşanmaya yönelik soruları kameralar önünde cevaplamaktan sıklıkla kaçınıyordu.
Gel Konuşalım programında Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanma kararı hakkında konuşan Mehmet Üstündağ, bir ay önce evleri ayırma kararı alan ünlü çiftin, kesinkes boşanma kararı aldığını iddia etti.
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''Arka Sıradakiler'' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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Uzun yıllardır birlikte olan ünlü çiftin ise boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çift, haberleri bir süre yalanlasa da bunu kızlarını sürecin yıpratıcı etkisinden korumak için yaptıkları düşülmüştü.
Mehmet Üsütündağ, Gel Konuşalım isimli programda Akil ve Altan çiftinin kesin olarak boşanacağını iddia etti. Boşanma nedeni ise ''tahammülsüzlük'' olarak açıkladı.
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