Tarkan'ın Ne Günahı Var? "Geççek" Şarkısına Kurulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Megastar'a Seslendi!
Tarkan'ın Ne Günahı Var? "Geççek" Şarkısına Kurulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Megastar'a Seslendi!
Geçtiğimiz saatlerde kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir şey yaşandı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından Tarkan'ın 'Geçcek' şarkısına sayıp Megastar'a da kurulduğu bir gönderi paylaştı.
Gören herkesin, 'Tarkan'ın ne günahı vardı şimdi?' dediği paylaşıma gülelim mi ağlayalım mı bilemedik! 😂 Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim!
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En son 2017 yılında albüm yapıp derin bir sessizliğe gömülen Tarkan, 2022 yılında upuzun bir aranın ardından "Geçcek" şarkısıyla geri dönmüştü hatırlarsanız.
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Şarkıyı şöyle bir hatırladıysak konuya geçiyoruz çünkü geçtiğimiz saatlerde 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir hadise yaşandı! 😂
Tarkan'ın "Geçcek" şarkısının klibini paylaşan Özcan, durduk yere Megastar Tarkan'a kuruldu! 😂
Yorumlar da gecikmedi tabii. Gelin, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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