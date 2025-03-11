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Tarkan'ın Ne Günahı Var? "Geççek" Şarkısına Kurulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Megastar'a Seslendi!

Tarkan'ın Ne Günahı Var? "Geççek" Şarkısına Kurulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Megastar'a Seslendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2025 - 17:01

Geçtiğimiz saatlerde kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir şey yaşandı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından Tarkan'ın 'Geçcek' şarkısına sayıp Megastar'a da kurulduğu bir gönderi paylaştı. 

Gören herkesin, 'Tarkan'ın ne günahı vardı şimdi?' dediği paylaşıma gülelim mi ağlayalım mı bilemedik! 😂 Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim!

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En son 2017 yılında albüm yapıp derin bir sessizliğe gömülen Tarkan, 2022 yılında upuzun bir aranın ardından "Geçcek" şarkısıyla geri dönmüştü hatırlarsanız.

En son 2017 yılında albüm yapıp derin bir sessizliğe gömülen Tarkan, 2022 yılında upuzun bir aranın ardından "Geçcek" şarkısıyla geri dönmüştü hatırlarsanız.

Şarkının çıkması heyecanla beklenirken çıktığı gün de tartışmalar alevlenmeye başlamıştı. Tarkan ve şarkısı 'Geçcek' Twitter'da kısa süre içerisinde trend topic olurken, şarkı sözlerinin siyasi bir anlam taşıyabileceği konuşuluyordu. 

Megastar konunun siyasi boyutuna dair hiçbir açıklama yapmamıştı fakat bazen şarkılar kendisi konuşur zaten, hafızaları tazelemek adına 'Geçcek'in sözlerinin bir kısmını sizler için şöyle bırakalım;

Dayan, çoğu gitti azı kaldı 

Yapma güze, kışa boğma yazını 

Yakındır sabrın zaferi 

Düştük evet ama kalkmadık mı? 

Biz hep hayata meydan okumadık mı? 

Sen ferah tut içini 

Biz neleri atlatmadık ki 

Geççek, geççek elbet bu da geççek 

Gör bak umudun gününü gün etçek 

Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman 

O çiçekten günler çok yakın inan 

Gitçek, gitçek geldiği gibi gitçek 

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek 

Çok uzattın vallahi bıktık 

Bi durmadın vermedin ki aman 

Hadi yeter artık fena bunaldık 

Düş babam artık düş yakamızdan

Şarkıyı şöyle bir hatırladıysak konuya geçiyoruz çünkü geçtiğimiz saatlerde 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir hadise yaşandı! 😂

Şarkıyı şöyle bir hatırladıysak konuya geçiyoruz çünkü geçtiğimiz saatlerde 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir hadise yaşandı! 😂

Artık nereden esti bilemiyoruz, geçtiğimiz saatlerde uzun bir süredir öyle çok da konuşulmayan 'Geçcek' şarkısı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan vesilesiyle yeniden gündem oldu.

'Geçcek' şarkısına takılan Tanju Özcan Instagram hesabından bir gönderi paylaştı.

Tarkan'ın "Geçcek" şarkısının klibini paylaşan Özcan, durduk yere Megastar Tarkan'a kuruldu! 😂

Tarkan'ın "Geçcek" şarkısının klibini paylaşan Özcan, durduk yere Megastar Tarkan'a kuruldu! 😂

'Yalancı @tarkan geçcek geçcek dedin ne geçmesi o günden bu yana başımıza gelmeyen kalmadı.   Pandemi, ekonomik kriz, depremler, seller daha sayayım mı? En son Vedat Milor, kent lokantasında yemek yedi diye adliyelik bile oldu.   Çok sağol, geçcek dedin gerçekten çoğu geçti. Bir kulağımızın arkası kaldı❗️❗️' dedi...

Yorumlar da gecikmedi tabii. Gelin, kimler ne demiş beraber görelim!

Yorumlar da gecikmedi tabii. Gelin, kimler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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