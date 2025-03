Tarkan'ın Ne Günahı Var? "Geççek" Şarkısına Kurulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Megastar'a Seslendi!

Şarkının çıkması heyecanla beklenirken çıktığı gün de tartışmalar alevlenmeye başlamıştı. Tarkan ve şarkısı 'Geçcek' Twitter'da kısa süre içerisinde trend topic olurken, şarkı sözlerinin siyasi bir anlam taşıyabileceği konuşuluyordu.

Megastar konunun siyasi boyutuna dair hiçbir açıklama yapmamıştı fakat bazen şarkılar kendisi konuşur zaten, hafızaları tazelemek adına 'Geçcek'in sözlerinin bir kısmını sizler için şöyle bırakalım;

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek, geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek, gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan