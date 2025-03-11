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Henüz Göremedik Ama Yapay Zekaya Çizdirdik: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Bebeği Kime Benziyor Olabilir?

Henüz Göremedik Ama Yapay Zekaya Çizdirdik: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Bebeği Kime Benziyor Olabilir?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2025 - 13:51

5 gün önce, 6 Mart'ta ilk bebeklerine kavuşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğullarının büyüsüne fena kapılmış olacak ki henüz çiftimizden ne bir açıklama ne de paylaşım gelmedi!

Fakat 'Neslihan ve Kadir Doğulu'nun oğlunun adı ne?', 'Neslihan ve Kadir Doğulu'nun bebekleri kime benziyor?' gibi soruların ardı arkası kesilmedi tabii. Elimizde yapay zeka gibi bir nimet varken, bir şansımızı deneyelim dedik!

Gelin, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün bebeği yapay zekaya göre nasıl gözüküyor olabilirmiş beraber görelim!

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İlk günden bu yana magazinin gündeminden düşmeyen nadide çiftimiz Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün çalkantılı aşkını mutlaka duymuşsunuzdur!

İlk günden bu yana magazinin gündeminden düşmeyen nadide çiftimiz Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün çalkantılı aşkını mutlaka duymuşsunuzdur!

Başrollerinde yer aldıkları Fatih Harbiye dizisinde tanışan ikili, birbirlerine fena vuruldu, o zamandan bu zamana da etle tırnak misali hiç ayrılmadı. 

O sene evlilik senesiymiş de haberimiz yokmuş, birçok ünlü çiftimiz gibi 2016'da evlenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül diğer çiftlerden hep bir tık daha ön planda kaldı. Kimileri aşkını gözden uzak sessiz sedasız yaşamayı tercih eder ya, tercihleri oymuş gibi yansıtmaya çalışsalar da epey göz önünde yaşadı Doğulu ve Atagül aşkını... 

Senelerce birçok kez, üstelik bazısı kanıtlı belgeli olmak üzere, aldatma ve ihanet iddialarıyla gündeme geldiler. Yine benzer şekilde, birçok kez boşanacakları ve ilişkinin sonuna geldikleri iddia edildi. Fakat herkes yanıldı, herkesi yanılttılar daha doğrusu!

Tüm iddialara ve çirkin söylemlere rağmen 'Biz beraberiz, biz böyleyiz' dediler ve son meşhur 'müşkül dinleme' meselesinden sonra bir daha da üçüncü kişilerin dahil olduğu konular hiç açılmadı.

E 2016 evlilik tarihi diyoruz, kendileriyle aynı senede evlenen her ünlü çift çoluk çocuğa karışmışken, araları da gayet iyi duruyorken bebek soruları daha bir baskınlaşmıştı tabii.

E 2016 evlilik tarihi diyoruz, kendileriyle aynı senede evlenen her ünlü çift çoluk çocuğa karışmışken, araları da gayet iyi duruyorken bebek soruları daha bir baskınlaşmıştı tabii.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bir bebek beklediği iddiası magazinde patlak verince de epey olay oldu haliyle! Sevenlerinin yıllardır beklediği müjde nihayet gelmişti. Manşetlerden hiç düşmediler.

Fakat haberi onlardan öğrenmemiştik, bu durum da pek hoşlarına gitmedi açıkçası. 'Hamile' başlıklarının arkası kesilmeyince duruma Neslihan Atagül el attı. Sitemli bir tavırla minik karınlı pozunu paylaşan Neslihan Atagül, 'Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz. 🧿🪬🍀💫' açıklamasında bulunmuştu.

Hamileliği boyunca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar her seferinde beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Hamileliği boyunca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar her seferinde beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Minik Doğulu son zamanların en çok beklenen bebeklerinden biri haline geldi diyebiliriz! Karnı büyüdükçe güzelleşen, annelik yüklendikçe nahifleşen Neslihan Atagül paylaştığı her pozda adeta parladı, Kadir Doğulu'yla yüzlerindeki 32 diş tebessüm maşallah hiç eksik olmadı. 

Bir oğulları olduğunu da İtalya'nın önemli televizyon kanallarından birinde etrafı masmavi bir sisle donatarak duyurmuşlardı! Doğulu bebek geçtiğimiz günlerde aramıza katıldı. Bebeğin adı merak konusu oldu tabii. 'Neslihan ve Kadir Doğulu'nun oğlunun adı ne?', 'Neslihan ve Kadir Doğulu'nun bebekleri kime benziyor?' gibi sorular sosyal medyada peş peşe sıralanırken çiftimizden ne bir paylaşım ne de ismine dair bir ipucu gelmedi.

Belki göz atmak istersiniz; Neslihan ve Kadir Doğulu'nun bebeklerine koymuş olabilecekleri 10 muhtemel ismi aşağıdaki içeriğimizde tahmin etmiştik:

Doğulu bebek 6 Mart'ta aramıza katıldı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hemen Instagram'a koşacak karakterde ünlülerimiz olmadığını biliyorduk fakat yine de bekleyiş sevenlerine uzun geldi tabii.

Doğulu bebek 6 Mart'ta aramıza katıldı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hemen Instagram'a koşacak karakterde ünlülerimiz olmadığını biliyorduk fakat yine de bekleyiş sevenlerine uzun geldi tabii.

Daha doğumla ilgili bile bir açıklama gelmedi. O yüzden muhtemelen bebeğin ne yüzünü ne de adını uzunca bir süre öğrenemeyeceğiz. 

Fakat elimizde son birkaç yılın kıymetlisi yapay zeka ve alameti farikaları var biliyorsunuz. Bu uzun bekleyişe bir es verelim, biraz tahmin yürütelim dedik!

İki farklı yapay zeka programına, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun fotoğraflarını vererek "Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeği nasıl gözükürdü?" sorusunu sorduk!

İki farklı yapay zeka programına, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun fotoğraflarını vererek "Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeği nasıl gözükürdü?" sorusunu sorduk!

Sol fotoğraftaki bebek hem Kadir Doğulu hem de Neslihan Atagül'ü inanılmaz andırdı. Adeta Kadir diye bakınca Kadir, Neslihan diye bakınca da Neslihan olarak gördüğümüz muhtemel bir bebek fotoğrafı çıktı!

Sağ fotoğraftaki bebek ise hem Kadir hem de Neslihan Doğulu'nun yüzlerindeki sert hatların kaybolduğu, anneye daha çok benzeyen bir bebek olarak karşımıza çıktı!

Ne diyorsunuz? Sizce başarılı denemeler mi? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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