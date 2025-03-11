Henüz Göremedik Ama Yapay Zekaya Çizdirdik: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Bebeği Kime Benziyor Olabilir?
Henüz Göremedik Ama Yapay Zekaya Çizdirdik: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Bebeği Kime Benziyor Olabilir?
5 gün önce, 6 Mart'ta ilk bebeklerine kavuşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğullarının büyüsüne fena kapılmış olacak ki henüz çiftimizden ne bir açıklama ne de paylaşım gelmedi!
Fakat 'Neslihan ve Kadir Doğulu'nun oğlunun adı ne?', 'Neslihan ve Kadir Doğulu'nun bebekleri kime benziyor?' gibi soruların ardı arkası kesilmedi tabii. Elimizde yapay zeka gibi bir nimet varken, bir şansımızı deneyelim dedik!
Gelin, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün bebeği yapay zekaya göre nasıl gözüküyor olabilirmiş beraber görelim!
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İlk günden bu yana magazinin gündeminden düşmeyen nadide çiftimiz Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün çalkantılı aşkını mutlaka duymuşsunuzdur!
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E 2016 evlilik tarihi diyoruz, kendileriyle aynı senede evlenen her ünlü çift çoluk çocuğa karışmışken, araları da gayet iyi duruyorken bebek soruları daha bir baskınlaşmıştı tabii.
Hamileliği boyunca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar her seferinde beğeni ve yorum rekoru kırdı.
Doğulu bebek 6 Mart'ta aramıza katıldı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hemen Instagram'a koşacak karakterde ünlülerimiz olmadığını biliyorduk fakat yine de bekleyiş sevenlerine uzun geldi tabii.
İki farklı yapay zeka programına, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun fotoğraflarını vererek "Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeği nasıl gözükürdü?" sorusunu sorduk!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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