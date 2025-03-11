Henüz Göremedik Ama Yapay Zekaya Çizdirdik: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Bebeği Kime Benziyor Olabilir?

5 gün önce, 6 Mart'ta ilk bebeklerine kavuşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğullarının büyüsüne fena kapılmış olacak ki henüz çiftimizden ne bir açıklama ne de paylaşım gelmedi!

Fakat 'Neslihan ve Kadir Doğulu'nun oğlunun adı ne?', 'Neslihan ve Kadir Doğulu'nun bebekleri kime benziyor?' gibi soruların ardı arkası kesilmedi tabii. Elimizde yapay zeka gibi bir nimet varken, bir şansımızı deneyelim dedik!

Gelin, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün bebeği yapay zekaya göre nasıl gözüküyor olabilirmiş beraber görelim!