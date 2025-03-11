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Muhabirlere Takılmış Plak Gibi "Teşekkür Ederim" Diyerek Başından Savan Afra Saraçoğlu Göze Fena Battı!

Muhabirlere Takılmış Plak Gibi "Teşekkür Ederim" Diyerek Başından Savan Afra Saraçoğlu Göze Fena Battı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2025 - 11:35

Balenciaga defilesini izlemek için sete defile molası verip soluğu Paris'te alan Afra Saraçoğlu, tarzıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Kiminin çok beğendiği 'cool' kombini, kimileri tarafından da oldukça sönük bulunmuş, eleştirme maruz kalmıştı. 

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz saatlerde ülkeye giriş yaptı. Havaalanında da her zamanki gibi muhabirler tarafından karşılandı! Muhabir Online muhabirlerini başından savmak için peş peşe teşekkür eden Afra, göze fena battı!

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Hayatımıza Özcan Deniz aracılığıyla giren Afra Saraçoğlu, üç sezon önce başlayan Yalı Çapkını'ndaki Seyran rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı biliyorsunuz.

Hayatımıza Özcan Deniz aracılığıyla giren Afra Saraçoğlu, üç sezon önce başlayan Yalı Çapkını'ndaki Seyran rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı biliyorsunuz.

Diziden önce Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı uzun ve doludizgin aşkla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'nun gönlü Yalı Çapkını başladıktan sonra Mert Ramazan Demir'e kaymıştı, hatırlarsınız. 

Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde Mert Yazıcıoğlu da yanı başındayken Mert Ramazan Demir'in eline uzandığı anlar kameralara yansımış, ilk 'ihanet' sinyali o zaman verilmişti. Gayet yakın arkadaş olan üçlünün ilişkisi bir anda tepetaklak oldu. Önce Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı, ardından Mert Ramazan Demir'le aşk dedikoduları kol gezmeye başladı. 

Uzunca bir süre aşkı yalanlayan ikili, yazın denizin ortasında dudak dudağa yakalanınca aşkın gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. O zamandan bu yana birçok kez ayrılıp barışan çiftimizin son durumu: ayrı. 

Geçtiğimiz haftalarda Mert Ramazan Demir'in başka bir kadınla görüntülendiği iddiasıyla başlayan konu Afra Saraçoğlu'nun ne zaman sorulsa sinirlerini bozan, Mert Ramazan Demir'in ise duymazdan geldiği bir meseleye evrildi. Yine barışırlar mı bilmiyoruz fakat şu an ayrı oldukları biliniyor...

Sette birtakım gerginlikler yaşandığı söylense de rol arkadaşları başta olmak üzere bu "Huzursuzluk çıkarıyorlar" iddiaları da özenle çürütülüyor.

Sette birtakım gerginlikler yaşandığı söylense de rol arkadaşları başta olmak üzere bu "Huzursuzluk çıkarıyorlar" iddiaları da özenle çürütülüyor.

Sosyal medyayı biraz aktif kullanıyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün sete defile molası veren Afra Saraçoğlu Balenciaga defilesini izlemek üzere soluğu Paris'te almıştı. 

Oldukça cool bir kombinle defileye katılan Saraçoğlu'nun tarzı kimilerinin çok hoşuna giderken, kimilerinin de sert eleştirisine maruz kalmıştı. Barbara Palvin'le yan yana poz veren, birçok ünlüye denk gelip inanılmaz pozlar kesen Afra Saraçoğlu, dün Twitter ve Instragram gündeminin tam da göbeğindeydi.

Kaçıranlar için sosyal medyada epey tartışılan tarzına gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Paris'ten yorgun dönen Afra Saraçoğlu, her zamanki gibi havaalanında muhabirler tarafından karşılandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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