Muhabirlere Takılmış Plak Gibi "Teşekkür Ederim" Diyerek Başından Savan Afra Saraçoğlu Göze Fena Battı!

Diziden önce Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı uzun ve doludizgin aşkla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'nun gönlü Yalı Çapkını başladıktan sonra Mert Ramazan Demir'e kaymıştı, hatırlarsınız.

Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde Mert Yazıcıoğlu da yanı başındayken Mert Ramazan Demir'in eline uzandığı anlar kameralara yansımış, ilk 'ihanet' sinyali o zaman verilmişti. Gayet yakın arkadaş olan üçlünün ilişkisi bir anda tepetaklak oldu. Önce Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı, ardından Mert Ramazan Demir'le aşk dedikoduları kol gezmeye başladı.

Uzunca bir süre aşkı yalanlayan ikili, yazın denizin ortasında dudak dudağa yakalanınca aşkın gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. O zamandan bu yana birçok kez ayrılıp barışan çiftimizin son durumu: ayrı.

Geçtiğimiz haftalarda Mert Ramazan Demir'in başka bir kadınla görüntülendiği iddiasıyla başlayan konu Afra Saraçoğlu'nun ne zaman sorulsa sinirlerini bozan, Mert Ramazan Demir'in ise duymazdan geldiği bir meseleye evrildi. Yine barışırlar mı bilmiyoruz fakat şu an ayrı oldukları biliniyor...