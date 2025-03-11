Muhabirlere Takılmış Plak Gibi "Teşekkür Ederim" Diyerek Başından Savan Afra Saraçoğlu Göze Fena Battı!
Muhabirlere Takılmış Plak Gibi "Teşekkür Ederim" Diyerek Başından Savan Afra Saraçoğlu Göze Fena Battı!
Balenciaga defilesini izlemek için sete defile molası verip soluğu Paris'te alan Afra Saraçoğlu, tarzıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Kiminin çok beğendiği 'cool' kombini, kimileri tarafından da oldukça sönük bulunmuş, eleştirme maruz kalmıştı.
Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz saatlerde ülkeye giriş yaptı. Havaalanında da her zamanki gibi muhabirler tarafından karşılandı! Muhabir Online muhabirlerini başından savmak için peş peşe teşekkür eden Afra, göze fena battı!
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Hayatımıza Özcan Deniz aracılığıyla giren Afra Saraçoğlu, üç sezon önce başlayan Yalı Çapkını'ndaki Seyran rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı biliyorsunuz.
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Sette birtakım gerginlikler yaşandığı söylense de rol arkadaşları başta olmak üzere bu "Huzursuzluk çıkarıyorlar" iddiaları da özenle çürütülüyor.
Geçtiğimiz saatlerde Paris'ten yorgun dönen Afra Saraçoğlu, her zamanki gibi havaalanında muhabirler tarafından karşılandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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