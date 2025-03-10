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Barbara Palvin ile Yan Yana Poz Veren Afra Saraçoğlu'nun Paris Tarzı Tartışma Yarattı

Barbara Palvin ile Yan Yana Poz Veren Afra Saraçoğlu'nun Paris Tarzı Tartışma Yarattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.03.2025 - 20:45

Afra Saraçoğlu dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Paris Moda Haftası’nda özel davetli olarak yer aldı. Balenciaga’nın 2025-2026 Sonbahar/Kış koleksiyonunun tanıtıldığı defileyi dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile birlikte izledi. İkili etkinlikte samimi pozlar da verdi. Ancak Saraçoğlu’nun defile için tercih ettiği kombin sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar oyuncunun tarzını beğenirken, bazıları ise “Neden böyle giyindin?”, “Özensiz olmuş” gibi yorumlarda bulundu. Kimileri de Barbara Palvin’in şıklığıyla kıyaslama yaparak, “Elbise giyseydin, Barbara nasıl özenli gelmiş” yorumunu yaptı. 

Gelin güzel oyuncunun kombinine biraz daha yakından bakalım ve gelen yorumları inceleyelim.

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Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden.

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden.

27 yaşındaki ünlü oyuncu sadece projeleriyle değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan’da düzenlenen Joy Awards’a katılan Saraçoğlu bu kez Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi.

Son dönemde özel hayatıyla da konuşulan Saraçoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’le ilişkisinde inişli çıkışlı bir süreç geçiriyordu. Son olarak Demir’in bir kadın arkadaşıyla görüntülenmesi, çiftin ayrıldığı iddialarını gündeme getirmişti. Afra Saraçoğlu’nun da son dönemde ailesi ve işine daha fazla vakit ayırdığı gözlerden kaçmadı. Oyuncu özel hayatıyla ilgili sessizliğini korurken, Paris Moda Haftası’ndaki görünümüyle yeniden adından söz ettirdi.

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası’na katılan Saraçoğlu, ünlü markalardan birinin özel davetlisi oldu.

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası’na katılan Saraçoğlu, ünlü markalardan birinin özel davetlisi oldu.

Defilede dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile yan yana oturan oyuncu davetten paylaşımlar da yaptı. Ancak Afra’nın etkinlik için seçtiği pantolon-ceket kombini takipçilerini ikiye böldü.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncunun tarzını beğenirken, bazıları da “Bu kadar büyük bir etkinlik için fazla sade”, “Barbara gibi şık bir kıyafet giyseydi keşke” şeklinde yorumlar yaptı.

Öte yandan Afra Saraçoğlu’nun minimal tarzını sevenler de “Marka, Afra'ya kombini hazır olarak göndermiş ve böyle giyinmesini istemiş, kızın suçu yok yani kız seçmemiş kombini”, “Önemli olan markanın ona uygun gördüğü kıyafet eleştirmek gereksiz” diyerek oyuncuya destek verdi.

Öte yandan Afra Saraçoğlu’nun minimal tarzını sevenler de “Marka, Afra'ya kombini hazır olarak göndermiş ve böyle giyinmesini istemiş, kızın suçu yok yani kız seçmemiş kombini”, “Önemli olan markanın ona uygun gördüğü kıyafet eleştirmek gereksiz” diyerek oyuncuya destek verdi.

Peki sizce Afra’nın kombini nasıl olmuş? Gelin sosyal medyadaki yorumlara birlikte bakalım 👇🔎

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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