Barbara Palvin ile Yan Yana Poz Veren Afra Saraçoğlu'nun Paris Tarzı Tartışma Yarattı

Afra Saraçoğlu dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Paris Moda Haftası’nda özel davetli olarak yer aldı. Balenciaga’nın 2025-2026 Sonbahar/Kış koleksiyonunun tanıtıldığı defileyi dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile birlikte izledi. İkili etkinlikte samimi pozlar da verdi. Ancak Saraçoğlu’nun defile için tercih ettiği kombin sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar oyuncunun tarzını beğenirken, bazıları ise “Neden böyle giyindin?”, “Özensiz olmuş” gibi yorumlarda bulundu. Kimileri de Barbara Palvin’in şıklığıyla kıyaslama yaparak, “Elbise giyseydin, Barbara nasıl özenli gelmiş” yorumunu yaptı.

Gelin güzel oyuncunun kombinine biraz daha yakından bakalım ve gelen yorumları inceleyelim.