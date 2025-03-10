Paris Moda Haftası'na Katılan Afra Saraçoğlu'nun Stili Sıradan mı Yoksa Tam Kıvamında mı?
Birlikte baş rolünü paylaştıkları Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile bir aşka yelken açan Afra Saraçoğlu, bir dargın bir barışık aşkıyla uzun süreler gündeme gelmeyi başardı. Güzel oyuncu ve Mert Ramazan Demir'in ise şimdilerde aşklarına son noktayı koydukları düşünülüyor. Hatta Saraçoğlu ve Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo'nun birlikte olduğu dedikoduları kulislerde konuşuluyor belki duymuşsunuzdur.
Bunun yanı sıra son dönemlerde gerek dergi çekimlerinde gerekse ünlü markaların reklam yüzü olarak da Saraçoğlu'nu sık sık görmeye başlamıştık. Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nda Balenciaga'nın defilesine katıldı. Güzel oyuncunun defileyi izlemeye giderken ne takıp takıştırdığını ve nasıl bir kombin ile moda dünyasının önüne çıktığını merak ediyorsanız, gelin birlikte bakalım!
Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı olarak yıldızı parlayan oyuncu Afra Saraçoğlu'nu artık tanımayanınız kalmamıştır.
Sette başlayan sayısız aşklara bir örnek de Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan gelmişti. Çift, ihanet iddiaların ardından ilişkilerini noktalamıştı.
Oyunculuğunu ve özel hayatındaki gelişmeleri şöyle bir kenara aldığımızda tarzıyla da dikkat çeken oyuncu Paris Moda Haftası'na özel davetli olarak katıldı👇
Gelelim oylamaya, sizler Afra Saraçoğlu'nun Paris Moda Haftası kombinini nasıl buldunuz?
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