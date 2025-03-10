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Paris Moda Haftası'na Katılan Afra Saraçoğlu'nun Stili Sıradan mı Yoksa Tam Kıvamında mı?

Paris Moda Haftası'na Katılan Afra Saraçoğlu'nun Stili Sıradan mı Yoksa Tam Kıvamında mı?

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 14:27

Birlikte baş rolünü paylaştıkları Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile bir aşka yelken açan Afra Saraçoğlu, bir dargın bir barışık aşkıyla uzun süreler gündeme gelmeyi başardı. Güzel oyuncu ve Mert Ramazan Demir'in ise şimdilerde aşklarına son noktayı koydukları düşünülüyor. Hatta Saraçoğlu ve Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo'nun birlikte olduğu dedikoduları kulislerde konuşuluyor belki duymuşsunuzdur. 

Bunun yanı sıra son dönemlerde gerek dergi çekimlerinde gerekse ünlü markaların reklam yüzü olarak da Saraçoğlu'nu sık sık görmeye başlamıştık. Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nda Balenciaga'nın defilesine katıldı. Güzel oyuncunun defileyi izlemeye giderken ne takıp takıştırdığını ve nasıl bir kombin ile moda dünyasının önüne çıktığını merak ediyorsanız, gelin birlikte bakalım!

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Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı olarak yıldızı parlayan oyuncu Afra Saraçoğlu'nu artık tanımayanınız kalmamıştır.

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı olarak yıldızı parlayan oyuncu Afra Saraçoğlu'nu artık tanımayanınız kalmamıştır.

Seveni olduğu kadar bir o kadar da sevmeyeni olan Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki oyunculuğuyla epey eleştirilere maruz kalmıştı.

Sette başlayan sayısız aşklara bir örnek de Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan gelmişti. Çift, ihanet iddiaların ardından ilişkilerini noktalamıştı.

Sette başlayan sayısız aşklara bir örnek de Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan gelmişti. Çift, ihanet iddiaların ardından ilişkilerini noktalamıştı.

Rol arkadaşlığından aşka dönen, hatta o dönemlerde Afra Sarraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu aşkının bitme sebebi olarak gösterilen bu ilişki uzun sürse de bir ayrıl bir barış halleriyle epey eleştirilmişti Saraçoğlu ve Demir ikilisi. Gelin görün ki Mert Ramazan Demir'in İstanbul gecelerinde farklı hanımefendilerle görüntülenmesi zannediyoruz ki bu aşka son noktayı koyan olay olmuştu. İkili o süreçten beri tekrar barışmadı. Hatta bunun üzerine Afra Saraçoğlu ve Meedo'nun aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Bu iddianın nedeni ise Meedo'nun Afra'nın sosyal medyadaki bir pozunu beğenmesiydi. Bu durum yeni bir aşkın başlangıç haberi olabilir mi, zamanla göreceğiz!

Oyunculuğunu ve özel hayatındaki gelişmeleri şöyle bir kenara aldığımızda tarzıyla da dikkat çeken oyuncu Paris Moda Haftası'na özel davetli olarak katıldı👇

Oyunculuğunu ve özel hayatındaki gelişmeleri şöyle bir kenara aldığımızda tarzıyla da dikkat çeken oyuncu Paris Moda Haftası'na özel davetli olarak katıldı👇

Balenciaga'nın defilesini izlemek için uzun yollar aşan Saraçoğlu'nun kombini kimileri tarafından epey sıradan ve gündelik olarak yorumlanırken kimileri tarafından da markanın imajına ve güncel moda trendlerine uygun bulundu.

Gelelim oylamaya, sizler Afra Saraçoğlu'nun Paris Moda Haftası kombinini nasıl buldunuz?

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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