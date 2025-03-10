Hande Erçel'den Hasan Can Kaya'ya Ünlülerin Alternatif Kariyer Senaryolarını Yazdık
Hande Erçel'den Hasan Can Kaya'ya Ünlülerin Alternatif Kariyer Senaryolarını Yazdık
Hande Erçel’i setlerde, Hadise'yi sahnede görmeye alıştık. Oyuncular hep kameraların önünde, şarkıcılar ise ışıkların altında! Peki hiç düşündünüz mü, ya şöhret kapıları onlara açılmasaydı? Ya hayat bambaşka bir yolda ilerleseydi? Biz de bunu düşündük! Eğer ünlü olmasalardı nasıl bir hayatları olurdu?
İşte alternatif hayat senaryolarıyla ünlüler ve onların şöhretsiz yaşamları...
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Bazı insanlar doğuştan yıldız gibi parlar, ama ya o yıldız hiç keşfedilmeseydi?
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Hasan Can Kaya kesinlikle bir matematik öğretmeni olurdu!
Serenay Sarıkaya’nın sesi hepinizin malumu!
Hadise’yi sahnede görmeye alışkınız ama sahnede olmasaydı da kesinlikle yine göz önünde olurdu!
Hande Erçel’in sesi kulağınıza hiç çocuk gibi gelmiyor mu?
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Kenan İmirzalıoğlu’nu düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor?
Demet Özdemir’i hep oyuncu olarak tanıdık ama aslında kariyerine dansçı olarak başlamıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ oyuncu olmasaydı, bu fizik ve boyla olsa olsa spor öğretmeni ya da model olurdu kanaatimizce.
Cem Yılmaz şöhret olmasaydı da kesinlikle yaratıcılıktan kopmazdı.
Merve Boluğur’un kırmızı ruj aşkını bilmeyen yok.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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