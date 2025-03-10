Hande Erçel'den Hasan Can Kaya'ya Ünlülerin Alternatif Kariyer Senaryolarını Yazdık

Aile dizisinde şarkı söylemişti, katıldığı programlarda da çoğu zaman bir kuple seslendiriyor ve dinleyenleri mest ediyor. Hatırlarsanız Mert Demir ile de düet yapmıştı. Eğer oyuncu olmasaydı, Serenay’ı belki de müzik piyasasında görürdük.

üçlü sahne enerjisi, etkileyici sesi ve tarzıyla bir pop yıldızı bile olabilirdi! Belki de sahnede danslarıyla, sahne performanslarıyla konuşulan bir isim olurdu. Kim bilir, belki de bir gün oyunculuğun yanına müziği de ekler ve sahnelerde izleriz! 🎤🎙️🙋‍♀️