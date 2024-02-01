Bu Sanatçılar Ünlü Olmasalardı Hangi Mesleği Yaparlardı?
Bu Sanatçılar Ünlü Olmasalardı Hangi Mesleği Yaparlardı?
Ünlü olmasaydılar hangi meslekleri seçerlerdi diye hiç düşündünüz mü? Gelin bu ünlüler sanatçı olmasalar ne olurlardı birlikte karar verelim!
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1. İbrahim Tatlıses?
2. Hazar Ergüçlü?
3. Demet Akalın?
4. Alişan?
5. Neşet Ertaş?
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6. Müslüm Gürses?
7. Hande Erçel?
8. İrem Derici?
9. Yılmaz Erdoğan?
10. Kıvanç Tatlıtuğ?
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11. Serenay Sarıkaya?
12. Merve Boluğur?
13. Serdar Ortaç?
14. Ezgi Mola?
15. Enis Arıkan?
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