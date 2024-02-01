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Bu Sanatçılar Ünlü Olmasalardı Hangi Mesleği Yaparlardı?

Bu Sanatçılar Ünlü Olmasalardı Hangi Mesleği Yaparlardı?

Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Ezgi Mola
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 11:59

Ünlü olmasaydılar hangi meslekleri seçerlerdi diye hiç düşündünüz mü? Gelin bu ünlüler sanatçı olmasalar ne olurlardı birlikte karar verelim!

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1. İbrahim Tatlıses?

1. İbrahim Tatlıses?

2. Hazar Ergüçlü?

2. Hazar Ergüçlü?

3. Demet Akalın?

3. Demet Akalın?

4. Alişan?

4. Alişan?

5. Neşet Ertaş?

5. Neşet Ertaş?
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6. Müslüm Gürses?

6. Müslüm Gürses?

7. Hande Erçel?

7. Hande Erçel?

8. İrem Derici?

8. İrem Derici?

9. Yılmaz Erdoğan?

9. Yılmaz Erdoğan?

10. Kıvanç Tatlıtuğ?

10. Kıvanç Tatlıtuğ?
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11. Serenay Sarıkaya?

11. Serenay Sarıkaya?

12. Merve Boluğur?

12. Merve Boluğur?

13. Serdar Ortaç?

13. Serdar Ortaç?

14. Ezgi Mola?

14. Ezgi Mola?

15. Enis Arıkan?

15. Enis Arıkan?

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