Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Yükselenine Göre Dışardan Nasıl Görünüyorsun?

Yükselenine Göre Dışardan Nasıl Görünüyorsun?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 18:16

Yükselen burcuna göre dışarıdan nasıl göründüğünü söylüyoruz! 

Eğer hala yükselen burcunu bilmiyorsan doğum saatinle birlikte astro.com' dan 'Chart drawing, Ascendant' kısmından öğrenebilirsin.

Haydi teste...

Kaynak: https://twitter.com/AytajHasanzade/st...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yükselen burcunu seçer misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Yükselen Koç

Yükselen Koç

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni ilk görüşte iddialı birisi olarak görür. Zaman zaman dışarıdan agresif de görünebilirsin. Oldukça enerjik biri olarak algılanırsın.

Yükselen Boğa

Yükselen Boğa

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni sert mizaçlı birisi gibi görür. Dışarıya oldukça ağırbaşlı ve yavaş biri imajı çizersin.

Yükselen İkizler

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni kımıl kımıl ve enerjik bulur. Dışa dönük yapın samimi bulunur. Birçok insana göre hızlı olduğun imajı verirsin.

Yükselen Yengeç

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar senin gel gitli olduğunu düşünür. İlk görüşte kaygılı ve sessiz biri olarak algılanırsın.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni ilk görüşte sıcakkanlı ve özgüvenli bulur. Ayrıca eli açık, yani oldukça cömert birisi imajını çizersin.

Yükselen Başak

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar senin analitik zekaya sahip olduğunu hemen anlar. Ayrıca dışarıya detaycı ve yardım sever biri imajını verirsin.

Yükselen Terazi

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni sevimli bulur. İlk kez tanıştığın kişiler seni geçinmesi kolay biri olarak tanımlar. Ve uzlaşmacı biri olarak algılar.

Yükselen Akrep

Yükselen Akrep

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni esrarengiz bulur. Akrep'in gizemli ve derin imajını hemen hissettirirsin.

Yükselen Yay

Yükselen Yay

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni iyimser biri olarak tanımlar. Dışarıya umursamaz görünürsün.

Yükselen Oğlak

Yükselen Oğlak

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni hırslı, ciddi ve otoriter biri olarak algılar.

Yükselen Kova

Yükselen Kova

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni sosyal, mesafeli ve karamsar biri olarak görür.

Yükselen Balık

Yükselen Balık

Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni anlaşılmaz, bilinmez ve akıcı biri olarak görür.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
..

Yükselen Aslan Yükselen Aslan Yükselen burcumuz ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni ilk görüşte sıcakkanlı ve özg... Devamını Gör

Esma İlhan

Yükselen burcumuz Balık ilk görüşte insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü gösterir. İnsanlar seni anlaşılmaz, bilinmez ve akıcı biri olarak görür.