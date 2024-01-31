Yükselenine Göre Dışardan Nasıl Görünüyorsun?
Yükselenine Göre Dışardan Nasıl Görünüyorsun?
Kaynak: https://twitter.com/AytajHasanzade/st...
Yükselen burcuna göre dışarıdan nasıl göründüğünü söylüyoruz!
Eğer hala yükselen burcunu bilmiyorsan doğum saatinle birlikte astro.com' dan 'Chart drawing, Ascendant' kısmından öğrenebilirsin.
Haydi teste...
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