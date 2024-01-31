Duş Sonrası Rutininde Eksik Olan Şey Ne?
Duş Sonrası Rutininde Eksik Olan Şey Ne?
Duştan sonra hangi bakımı yapacağınızı bilmiyor ve öyle beş dakika duş alıp çıkıyorsanız bu test sizin için 👇
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1. Söyle bakalım, duş almak senin için ne ifade ediyor?
2. Duşta ne kadar zaman geçirirsin?
3. Duş sırasında en çok neye zaman harcıyorsun?
4. Peki duştan sonra aşağıdakilerden hangisini yapıyorsun?
5. Duşta olmazsa olmaz ürünün hangisi?
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6. Haftada kaç gün duş alırsın?
7. Senin için su sıcaklığı hangi seviyede olmalı?
8. Duştan sonra hazırlanman ne kadar sürüyor?
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