Duş Sonrası Rutininde Eksik Olan Şey Ne?

Her şeyi eksiksiz yapıp bunu atlıyor olamazsın! Artık alışkanlık haline getirmen gereken en önemli şeylerden biri de duştan sonra saçlarını kurutmak. Saçları ıslak halde bırakmak hem saçlarının daha çabuk kırılmasına hem de daha kolay hasta olmana neden olur. Dilersen haftalık bakım rutinine saç maskesini dahil edebilir ve böylece saçlarının daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsin.