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Duş Sonrası Rutininde Eksik Olan Şey Ne?

etiket Duş Sonrası Rutininde Eksik Olan Şey Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 16:01

Duştan sonra hangi bakımı yapacağınızı bilmiyor ve öyle beş dakika duş alıp çıkıyorsanız bu test sizin için 👇

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1. Söyle bakalım, duş almak senin için ne ifade ediyor?

2. Duşta ne kadar zaman geçirirsin?

3. Duş sırasında en çok neye zaman harcıyorsun?

4. Peki duştan sonra aşağıdakilerden hangisini yapıyorsun?

5. Duşta olmazsa olmaz ürünün hangisi?

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6. Haftada kaç gün duş alırsın?

7. Senin için su sıcaklığı hangi seviyede olmalı?

8. Duştan sonra hazırlanman ne kadar sürüyor?

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Duştan sonra ilk yapman gereken şey maske!

Duşta cildiniz yeteri kadar temizliyor olabilirsin ama tertemiz bir cilt için duştan sonra, cilt tipine uygun olarak yapacağın bir maske sana çok iyi gelecek! Duşta arındırdığın cildine, nem veren veya arındırıcı bir maske yapıp bunu haftalık rutinine dahil edersen aradaki farka inanamayacaksın.

Vücudunu nemlendirmeyi unutma!

Sen bunu hep unutuyorsun ama duştan sonra rutin haline getirmen gereken şey kesinlikle vücudunu nemlendirmek. Bunu da yaptıktan sonra tüm bakım rutinin tamam demektir! Özellikle kış aylarında vücudumuz nem kaybeder. Hem de daha sıcak suyla duş alan biriysen bu adımı kesinlikle atlamamalısın.

Saçlarını kurutmaya üşenmemelisin!

Her şeyi eksiksiz yapıp bunu atlıyor olamazsın! Artık alışkanlık haline getirmen gereken en önemli şeylerden biri de duştan sonra saçlarını kurutmak. Saçları ıslak halde bırakmak hem saçlarının daha çabuk kırılmasına hem de daha kolay hasta olmana neden olur. Dilersen haftalık bakım rutinine saç maskesini dahil edebilir ve böylece saçlarının daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsin.

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