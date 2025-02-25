Burcunu Tam Anlamıyla Yaşayıp Bize de “Tam da Şu Burç!” Dedirten Ünlüleri İnceliyoruz

İkizler burcu değişken, zeki, sosyal ve çift karakterli olarak bilinir. Fahriye Evcen ise İkizler burcunun en gizemli ve dengeli tarafını temsil ediyor.

Evcen'in bir yanına baktığımızda sakin, evine düşkün ve sessiz bir kadın görüyoruz. Ama diğer yanına baktığımızda son derece sosyal, güçlü ve kendini sürekli yenileyen bir kadın var. İkizler burçları çok yönlü kişilikleriyle bilinir ve Evcen de kariyerinde birçok farklı rolle bu yönünü ortaya koydu. “Çalıkuşu”ndan “Ölene Kadar”a kadar her projede farklı bir karaktere bürünmesi tam bir İkizler burcu yeteneği.