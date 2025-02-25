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Burcunu Tam Anlamıyla Yaşayıp Bize de “Tam da Şu Burç!” Dedirten Ünlüleri İnceliyoruz

Burcunu Tam Anlamıyla Yaşayıp Bize de “Tam da Şu Burç!” Dedirten Ünlüleri İnceliyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2025 - 16:08

Burçlar gerçekten karakterimize ve hayatımıza yön verir mi? Ünlü isimlere bakınca burçlarının etkilerini net bir şekilde görmek mümkün. Kimi aşk hayatında burcunun tipik özelliklerini sergiliyor, kimi kariyerinde… 

İşte burcunu tam anlamıyla yaşayıp bize de “tam da şu burç!” dedirten ünlülerimiz...

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Serenay Sarıkaya – Yengeç

Serenay Sarıkaya – Yengeç

Serenay Sarıkaya tam anlamıyla bir Yengeç kadını! Yengeç burçları, duygularıyla hareket eden, ilişkilerde derin bağlar kuran ve geçmişten kolay kolay kopamayan insanlardır. Serenay’ın aşk hayatına bakarsak, eski ilişkilerinin hep izler taşıdığını görüyoruz. Özellikle Kerem Bürsin ile olan ilişkisi, magazin dünyasının en çok konuşulan aşklarından biriydi ve bitmesine rağmen yıllarca unutulmadı.

Sarıkaya, Yengeç burcunun duygusal derinliğini hem oyunculuk kariyerinde hem de özel hayatında tam anlamıyla yansıtıyor.

Sarıkaya, Yengeç burcunun duygusal derinliğini hem oyunculuk kariyerinde hem de özel hayatında tam anlamıyla yansıtıyor.

“Fi”, “Medcezir” ve “Şahmeran” gibi projelerde canlandırdığı karakterlere ruh katabilmesinin sebebi de Yengeç burcunun yoğun empati yeteneğinden geliyor.

Bir de Yengeçler kolay kolay yeni bir aşka atılmaz, birini gerçekten sevdi mi, onu kalbine mühürler.

Bir de Yengeçler kolay kolay yeni bir aşka atılmaz, birini gerçekten sevdi mi, onu kalbine mühürler.

Güzel oyuncunun adı zaman zaman farklı isimlerle anılsa da, o hep bağlı ve sadık tavrını koruyor. Bir aşk yaşadığında onu en derin şekilde hissediyor ve yaşamının her alanına taşıyor.

Bunun dışında anne şefkati Yengeç burcunun en belirgin özelliklerinden biridir.

Bunun dışında anne şefkati Yengeç burcunun en belirgin özelliklerinden biridir.

Sarıkaya, yıllardır annesiyle çok güçlü bir bağ kurmuş ve onunla hayatının her anında birlikte olmuş biri. Yengeç burçları ailelerine inanılmaz düşkündür ve anneleriyle kurdukları bağ onlar için her şeyden önemlidir. Serenay da annesiyle bir nevi “kardeş” gibi bir ilişki içinde.

Fahriye Evcen – İkizler ♊

Fahriye Evcen – İkizler ♊

İkizler burcu değişken, zeki, sosyal ve çift karakterli olarak bilinir. Fahriye Evcen ise İkizler burcunun en gizemli ve dengeli tarafını temsil ediyor.

Evcen'in bir yanına baktığımızda sakin, evine düşkün ve sessiz bir kadın görüyoruz. Ama diğer yanına baktığımızda son derece sosyal, güçlü ve kendini sürekli yenileyen bir kadın var. İkizler burçları çok yönlü kişilikleriyle bilinir ve Evcen de kariyerinde birçok farklı rolle bu yönünü ortaya koydu. “Çalıkuşu”ndan “Ölene Kadar”a kadar her projede farklı bir karaktere bürünmesi tam bir İkizler burcu yeteneği.

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Peki ya aşk hayatı?

Peki ya aşk hayatı?

İkizler burçları kolay kolay aşık olmaz ama bağlandığında da mükemmel bir denge kurar. Burak Özçivit ile evliliğinde bunu çok net görüyoruz. İkizler burcu genellikle sıkılgan bir burçtur ama doğru partnerle hem arkadaş, hem sevgili, hem de eş olursa ilişki uzun ömürlü olur. Evcen ve Özçivit'in ilişkisi de tam olarak buna örnek. İkisi de birbirlerine hem dost hem aşk dolu bir partner gibi yaklaşıyor.

İkizler burcu insanları göründüğünden daha zekidir ve manipülatif yönleri olabilir.

İkizler burcu insanları göründüğünden daha zekidir ve manipülatif yönleri olabilir.

Evcen'in magazinde çok fazla tartışmalara girmemesi, sessizce gündemde kalması ve kendini stratejik bir şekilde geri çekerek ilgiyi kaybetmemesi tam bir İkizler stratejisi.

Bir de güzelliğini her geçen yıl daha da ön plana çıkarması var!

Bir de güzelliğini her geçen yıl daha da ön plana çıkarması var!

İkizler kadınları yaşlandıkça güzelleşir, çünkü içsel enerjileri hep genç kalır. Evcen'in 30’larının ortasında hala 20’lerindeki gibi görünmesi de buna güzel bir örnek.

Kısacası hem sosyal hem mesafeli, hem sevecen hem gizemli, hem neşeli hem ciddi… Fahriye Evcen tam anlamıyla İkizler burcunun iki yüzünü dengeli bir şekilde taşıyan bir kadın.

Mert Ramazan Demir – Yay ♐

Mert Ramazan Demir – Yay ♐

Mert Ramazan Demir tam anlamıyla bir Yay erkeği. Özgürlüğüne düşkün, cesur, maceraperest ve enerjisiyle etrafını büyüleyen biri. Yay burcu erkekleri asla ama asla kısıtlanmayı sevmez ve hayatı olduğu gibi yaşamak isterler. İşte tam da bu yüzden, Mert’in aşırı rahat, doğallıktan yana ve umursamaz tavırları tam bir Yay burcu klasiği.

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Yay burcu erkekleri, tek bir kişiye bağlanmakta zorlanan, flörtöz ama aynı zamanda birine bağlandığında da gerçekten eğlenceli bir partner olan insanlardır.

Yay burcu erkekleri, tek bir kişiye bağlanmakta zorlanan, flörtöz ama aynı zamanda birine bağlandığında da gerçekten eğlenceli bir partner olan insanlardır.

Mert Ramazan Demir’in adı magazinde sık sık aşk iddialarıyla anılsa da, hiçbir zaman net bir şekilde “ilişkim var” dememesi de burcunun özelliklerinden biri.

Özellikle Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisi bir türlü tam olarak açıklanmayan ama herkesin emin olduğu bir ilişkiydi.

Özellikle Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisi bir türlü tam olarak açıklanmayan ama herkesin emin olduğu bir ilişkiydi.

Yay burçları genellikle özel hayatlarını ser verip sır vermeyen bir şekilde yaşamayı sever. Mert de ne inkâr etti ne de doğruladı, hep ortada bir yerde durarak Yay burcunun o “biraz gizemli, biraz umursamaz” havasını sonuna kadar yaşattı.

Ayrıca Yay burçları eğlence insanıdır.

Ayrıca Yay burçları eğlence insanıdır.

Mert’in her zaman enerjik, kahkahalar atan ve girdiği her ortamda dikkat çeken biri olması da tamamen burcunun sosyal ve neşeli tarafını yansıtıyor.

Hadise – Terazi ♎

Hadise – Terazi ♎

Gelelim ünlü popçumuza... Hadise bir Terazi kadını. Güzelliğiyle, sahne ışığıyla, aşk hayatıyla ve lükse olan düşkünlüğüyle Terazi burcunun tüm özelliklerini taşıyor. Terazi burçları ilişkilerde romantik, kariyerlerinde iddialı ve estetik konusunda aşırı hassas insanlardır. Hadise’nin hayatına baktığımızda burcunun ona kattığı tüm bu özellikleri tek tek görebiliyoruz.

Terazi burcu denildiğinde akla gelen ilk şey aşk ve romantizm.

Terazi burcu denildiğinde akla gelen ilk şey aşk ve romantizm.

Hadise de bugüne kadar aşk hayatında hep gündemde olan bir isim oldu. İlişkilerine her zaman tutkuyla bağlı, ama aynı zamanda kendi değerini bilen bir kadın. Bu, Terazi burcunun en belirgin özelliklerinden biri.

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Özellikle Mehmet Dinçerler ile olan ilişkisi, Hadise’nin tam bir Terazi kadını olduğunu kanıtlıyor.

Özellikle Mehmet Dinçerler ile olan ilişkisi, Hadise’nin tam bir Terazi kadını olduğunu kanıtlıyor.

Terazi burcu kadınları görünüşe ve uyuma çok önem verir, ama özgürlüğü de elden bırakmaz. Hadise’nin bu ilişkide tam bir Terazi gibi hareket ettiğini gördük:

Önce büyük bir aşk ve romantik bir düğün! (Terazi burçları büyük aşklara inanır!)

Sonra büyük bir ayrılık ve özgürlüğüne dönüş! (Terazi burçları asla baskıya gelemez, sıkılınca gider!)

Evliliğin kısa sürmesinin en büyük sebebi de Terazi burcunun huzur ve denge arayışı.

Evliliğin kısa sürmesinin en büyük sebebi de Terazi burcunun huzur ve denge arayışı.

Teraziler bir ilişkide baskı hissederse ve karşısındaki kişi onu anladığını göstermezse, oradan hızla uzaklaşır. Hadise de, ilişkide mutlu hissetmediğinde Terazi burçlarına özgü bir hareketle “kendimden ödün vermem” diyerek evliliğini bitirdi.

İrem Derici – Koç ♈

İrem Derici – Koç ♈

İrem Derici tam anlamıyla Koç burcunun enerjisini damarlarında taşıyan bir kadın! Koç burçları dobra, patavatsız, enerjik ve hiçbir şeyi filtreden geçirmeyen insanlardır. Eğlenceli ama bir o kadar da hırslı ve tuttuğunu koparan bir burç olan Koç, İrem’in karakterine birebir uyuyor.

Koç burçları akıllarına ne gelirse söyler, asla sakınmaz.

Koç burçları akıllarına ne gelirse söyler, asla sakınmaz.

İrem Derici’nin röportajlarını, Instagram paylaşımlarını ve talk show’lardaki açıklamalarını izleyen herkes onun ağzına geleni direkt söylediğini biliyor.

✔ Filtresiz konuşuyor, düşündüğünü pat diye söylüyor!

✔ İçinde tutamıyor, kimseyi idare etmeye çalışmıyor!

✔ İsyankar, bazen çılgın ama hep samimi!

Koç burcu insanları çok hızlı aşık olur ama ilişkilerde sabit kalmakta zorlanabilir.

Koç burcu insanları çok hızlı aşık olur ama ilişkilerde sabit kalmakta zorlanabilir.

✔ İrem, aşık olduğunda sonuna kadar gidiyor, gözü başka bir şey görmüyor.

✔ Ama sıkılınca ya da yanlış bir şey gördüğünde anında bitiriyor.

✔ Duygularını saklamıyor, aşkını da ayrılığını da açık açık söylüyor!

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İrem’in aşk hayatı da Koç burcunun iniş çıkışlarıyla dolu.

İrem’in aşk hayatı da Koç burcunun iniş çıkışlarıyla dolu.

İlişkilerinde gözü kara ve tutkulu bir kadın olan İrem, ayrıldığında da hiç lafını sakınmadan yaşadıklarını anlatan biri. Bir Koç burcu için aşk hızlı başlar, hızlı yaşanır ve bitmesi gerekiyorsa da hızlı biter. Onlar için güçlü bir bağ, eğlence ve tutku çok önemlidir. Eğer ilişki monotonlaşırsa, Koç burcu sıkılır ve uzaklaşır.

Kıvanç Tatlıtuğ – Akrep ♏

Kıvanç Tatlıtuğ – Akrep ♏

Son olarak güzel ülkemizin en yakışıklı ünlülerinden Kıvanç Tatlıtuğ'a bakalım. Bu oyuncumuz da tam anlamıyla bir Akrep erkeği. Dışarıdan mesafeli, cool ve gizemli görünse de, aslında içinde fırtınalar kopan, derin duygulara sahip bir adam. Akrep burçları karizmatik, çekici, tutkulu ve sezgileri güçlü insanlar olarak bilinir. Kıvanç’ın oyunculuğu, özel hayatı ve aşk yaşantısına baktığımızda Akrep burcunun tüm özelliklerini birebir taşıdığını görüyoruz.

Aşkta sahiplenici ve sadık .

Aşkta sahiplenici ve sadık .

Akrep burçları aşkı ya tam yaşar ya hiç yaşamaz. Onlar için aşk çok derin, çok tutkulu ve çok gerçek olmalıdır. Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ile olan ilişkisi de Akrep burcunun bir ilişkide nasıl olduğunu gösteriyor.

✔ Sevdi mi tam sever, gözünü başka kimse görmez!

✔ Aşkta sadık ve koruyucudur, ama asla hafife alınmaz!

Kıvanç’ın Başak Dizer ile olan ilişkisi tam bir Akrep burcu aşkı.

Kıvanç’ın Başak Dizer ile olan ilişkisi tam bir Akrep burcu aşkı.

Tutkulu, derin ve özel. Magazin dünyasında birçok çift uzun süreli ilişkilerini sürdüremezken, Kıvanç’ın aşkına ve evliliğine sıkı sıkıya bağlı olması tam bir Akrep burcu sadakati.

Bir de şu var: Akrep burcu erkeği kolay kolay aşık olmaz ama bir kez bağlanırsa, o ilişki ömürlüktür.

Bir de şu var: Akrep burcu erkeği kolay kolay aşık olmaz ama bir kez bağlanırsa, o ilişki ömürlüktür.

Kıvanç da hayatına çok fazla insan sokmadı, ama doğru insanı bulduğunda ona tamamen bağlandı. Özetle Kıvanç Tatlıtuğ Akrep burcunun karizmasını sonuna kadar yaşıyor.

Peki sizin de 'Şu ünlü de tam burcunun özelliklerini taşıyor!' dediğiniz başka isimler var mı? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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