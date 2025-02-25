Burcunu Tam Anlamıyla Yaşayıp Bize de “Tam da Şu Burç!” Dedirten Ünlüleri İnceliyoruz
Burcunu Tam Anlamıyla Yaşayıp Bize de “Tam da Şu Burç!” Dedirten Ünlüleri İnceliyoruz
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Serenay Sarıkaya – Yengeç
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Sarıkaya, Yengeç burcunun duygusal derinliğini hem oyunculuk kariyerinde hem de özel hayatında tam anlamıyla yansıtıyor.
Bir de Yengeçler kolay kolay yeni bir aşka atılmaz, birini gerçekten sevdi mi, onu kalbine mühürler.
Bunun dışında anne şefkati Yengeç burcunun en belirgin özelliklerinden biridir.
Fahriye Evcen – İkizler ♊
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Peki ya aşk hayatı?
İkizler burcu insanları göründüğünden daha zekidir ve manipülatif yönleri olabilir.
Bir de güzelliğini her geçen yıl daha da ön plana çıkarması var!
Mert Ramazan Demir – Yay ♐
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Yay burcu erkekleri, tek bir kişiye bağlanmakta zorlanan, flörtöz ama aynı zamanda birine bağlandığında da gerçekten eğlenceli bir partner olan insanlardır.
Özellikle Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisi bir türlü tam olarak açıklanmayan ama herkesin emin olduğu bir ilişkiydi.
Ayrıca Yay burçları eğlence insanıdır.
Hadise – Terazi ♎
Terazi burcu denildiğinde akla gelen ilk şey aşk ve romantizm.
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Özellikle Mehmet Dinçerler ile olan ilişkisi, Hadise’nin tam bir Terazi kadını olduğunu kanıtlıyor.
Evliliğin kısa sürmesinin en büyük sebebi de Terazi burcunun huzur ve denge arayışı.
İrem Derici – Koç ♈
Koç burçları akıllarına ne gelirse söyler, asla sakınmaz.
Koç burcu insanları çok hızlı aşık olur ama ilişkilerde sabit kalmakta zorlanabilir.
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İrem’in aşk hayatı da Koç burcunun iniş çıkışlarıyla dolu.
Kıvanç Tatlıtuğ – Akrep ♏
Aşkta sahiplenici ve sadık .
Kıvanç’ın Başak Dizer ile olan ilişkisi tam bir Akrep burcu aşkı.
Bir de şu var: Akrep burcu erkeği kolay kolay aşık olmaz ama bir kez bağlanırsa, o ilişki ömürlüktür.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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