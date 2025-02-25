Bülent Ersoy'a Cep Telefonu Satan Genç Adamın Yaşadığı İlginç Olay
Bülent Ersoy'a Cep Telefonu Satan Genç Adamın Yaşadığı İlginç Olay
Bülent Ersoy'la ilgili alışveriş haberleri bitmez çünkü kendisi lüksü seven bir ünlü. Sosyal medyada yıllar önce Diva ile ilgili anlatılan anı ise neredeyse mini biz dizi niteliğinde. 2000'lerin başında bir cep telefonu satın almak isteyen Ersoy ile satıcı arasında yaşanan ilginç olayı gelin birlikte okuyalım.
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Bülent Ersoy'un lükse ve mücevherlere düşkünlüğünü artık Sağır Sultan bile biliyor.
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Şimdi okuyacağınız hikaye ise yıllar önce Bülent Ersoy ve cep telefonu bayi arasında geçen ilginç bir olay.
Ersoy yıllar önce Nokia 8800 Sriocco Gold model şu telefonu almak üzere yardımcılarından birini görevlendiriyor. Ve bakın olaylar nasıl gelişiyor?
Ersoy'a telefonu satan arkadaşın ağzından olanlar öğrenelim 👇
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