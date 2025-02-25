Bülent Ersoy'a Cep Telefonu Satan Genç Adamın Yaşadığı İlginç Olay

Bülent Ersoy'la ilgili alışveriş haberleri bitmez çünkü kendisi lüksü seven bir ünlü. Sosyal medyada yıllar önce Diva ile ilgili anlatılan anı ise neredeyse mini biz dizi niteliğinde. 2000'lerin başında bir cep telefonu satın almak isteyen Ersoy ile satıcı arasında yaşanan ilginç olayı gelin birlikte okuyalım.