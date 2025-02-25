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Bülent Ersoy'a Cep Telefonu Satan Genç Adamın Yaşadığı İlginç Olay

Bülent Ersoy'a Cep Telefonu Satan Genç Adamın Yaşadığı İlginç Olay

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.02.2025 - 14:05 Son Güncelleme: 25.02.2025 - 14:12

Bülent Ersoy'la ilgili alışveriş haberleri bitmez çünkü kendisi lüksü seven bir ünlü. Sosyal medyada yıllar önce Diva ile ilgili anlatılan anı ise neredeyse mini biz dizi niteliğinde. 2000'lerin başında bir cep telefonu satın almak isteyen Ersoy ile satıcı arasında yaşanan ilginç olayı gelin birlikte okuyalım.

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Bülent Ersoy'un lükse ve mücevherlere düşkünlüğünü artık Sağır Sultan bile biliyor.

Bülent Ersoy'un lükse ve mücevherlere düşkünlüğünü artık Sağır Sultan bile biliyor.

Diva öyle basit şeyleri kolay kolay sevmez.

Şimdi okuyacağınız hikaye ise yıllar önce Bülent Ersoy ve cep telefonu bayi arasında geçen ilginç bir olay.

Şimdi okuyacağınız hikaye ise yıllar önce Bülent Ersoy ve cep telefonu bayi arasında geçen ilginç bir olay.

Fotoğraf temsilidir.

Ersoy yıllar önce Nokia 8800 Sriocco Gold model şu telefonu almak üzere yardımcılarından birini görevlendiriyor. Ve bakın olaylar nasıl gelişiyor?

Ersoy yıllar önce Nokia 8800 Sriocco Gold model şu telefonu almak üzere yardımcılarından birini görevlendiriyor. Ve bakın olaylar nasıl gelişiyor?

Bu telefon 2006 yılında çıkmıştı, kısa bir bilgi olarak burada kalsın.

Ersoy'a telefonu satan arkadaşın ağzından olanlar öğrenelim 👇

Ersoy'a telefonu satan arkadaşın ağzından olanlar öğrenelim 👇
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Helal be Diva!

Helal be Diva!

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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