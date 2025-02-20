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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
20.02.2025 - 12:20

Her hafta olduğu gibi bu hafta da halimize şükretme zamanı geldi. Sosyal medyada dolaşan bu paylaşımların hepsi neredeyse birbirinden ibretlik. Ama şimdiden uyaralım, tansiyonunuz hafiften oynayabilir. Bakalım en çok hangisi size darbe vuracak? Buyurun festivale!

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1. Yani kafayı şunlara yoracağınıza zamanında biraz havuz problemi çözseydiniz her şey bambaşka olabilirdi...

1. Yani kafayı şunlara yoracağınıza zamanında biraz havuz problemi çözseydiniz her şey bambaşka olabilirdi...

2. Ablam kelle paçayı deterjanla foşur foşur temizliyor maşallah!

2. Ablam kelle paçayı deterjanla foşur foşur temizliyor maşallah!

3. Önce bi yadırgadım, sonra hoşuma gitti...

3. Önce bi yadırgadım, sonra hoşuma gitti...

4. Ay tamam sensin ya!

4. Ay tamam sensin ya!

5. AVM'ye gitmek için adam beklemek yerine otobüs ve metroyu tercih edebilirsiniz 👍

5. AVM'ye gitmek için adam beklemek yerine otobüs ve metroyu tercih edebilirsiniz 👍
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6. Bu donla mı tutacaz?

6. Bu donla mı tutacaz?

7. Kız bi dur sakin ol, yavaş...

7. Kız bi dur sakin ol, yavaş...

8. Vah anam vah ne dertler var...

8. Vah anam vah ne dertler var...

9. Bu nasıl bir strateji, nasıl bir mesai aklım almıyor!

9. Bu nasıl bir strateji, nasıl bir mesai aklım almıyor!

10. Emekçinin parasını ödemeyen beter olabilir, sorun yok 👍

10. Emekçinin parasını ödemeyen beter olabilir, sorun yok 👍

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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