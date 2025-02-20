Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
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1. Yani kafayı şunlara yoracağınıza zamanında biraz havuz problemi çözseydiniz her şey bambaşka olabilirdi...
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2. Ablam kelle paçayı deterjanla foşur foşur temizliyor maşallah!
3. Önce bi yadırgadım, sonra hoşuma gitti...
4. Ay tamam sensin ya!
5. AVM'ye gitmek için adam beklemek yerine otobüs ve metroyu tercih edebilirsiniz 👍
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6. Bu donla mı tutacaz?
7. Kız bi dur sakin ol, yavaş...
8. Vah anam vah ne dertler var...
9. Bu nasıl bir strateji, nasıl bir mesai aklım almıyor!
10. Emekçinin parasını ödemeyen beter olabilir, sorun yok 👍
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