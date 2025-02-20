Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Her hafta olduğu gibi bu hafta da halimize şükretme zamanı geldi. Sosyal medyada dolaşan bu paylaşımların hepsi neredeyse birbirinden ibretlik. Ama şimdiden uyaralım, tansiyonunuz hafiften oynayabilir. Bakalım en çok hangisi size darbe vuracak? Buyurun festivale!