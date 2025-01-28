Şokopop'tan Bir Zamanlar Olay Yaratmış Magazin Haberleri Görenleri Dumura Uğratıyor
Şokopop'tan Bir Zamanlar Olay Yaratmış Magazin Haberleri Görenleri Dumura Uğratıyor
Ailemizin magazincisi Şokopop'tan arşivlerin en eğlenceli gıybet haberleri gelmeye devam ediyor. O dönemi hatırlayanlar için oldukça nostaljik olan bu görüntüler, bilmeyenler için de oldukça ilginç. İnsan bu fotoğraflara bakarken 'hey gidi günler' demekten kendini alamıyor. Gelin bakalım siz en çok hangisine şaşıracaksınız?
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1. Şu ekibin programını şimdi izlesek derdimiz tasamı bir miktar azalır...
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2. Petek Dinçöz'den kavgada söylenmeyecek sözler!
3. Seren Serengil ve Gülben Ergen ikilisi henüz birbirlerine karşı savaş boyalarını sürmemişken...
4. Ebru Gündeş'in kızılderili hali ve Kuşum Aydın'ın minik kuşluğu...
5. Şimdi fotoğrafa bakmayı bırakıp derhal açıklamadaki "samaroski" detayını okuyorsunuz.
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6. Bu ekibi görünce burnunun direği sızlamayan da bizden değildir!
7. Sezen Aksu ve Nilüfer'n anlık objektif kazası.
8. Murat Boz'un bu kadar tıfıl delikanlı olması inanılmaz!
9. Ajda ile ortak özelliği olanlar bunu beğendi 👍
10. Asuman Krause ve Emrah arasındaki reklam aşkının Televole yansıması.
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