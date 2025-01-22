Güneş Kova Burcunda, Herkes Hazır Olsun! Astrolog Dinçer Güner Kova Zamanının Tüm Burçlara Etkisini Anlattı

Yeni bir yıl tüm burçlar için yenilikler getirecek, o kesin. Koca bir yılı retrolarla, tutulmalarla geçirdik ve bu bazılarımız için hiç kolay olmadı. Fakat şimdi isyan zamanı çünkü Güneş artık Kova burcunda. Bütün burçları 1 ay boyunca etkisine alacak Kova döneminde neler yaşanacağını astrolog Dinçer Güner anlattı. Detaylar içeriğimizde