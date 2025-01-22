Güneş Kova Burcunda, Herkes Hazır Olsun! Astrolog Dinçer Güner Kova Zamanının Tüm Burçlara Etkisini Anlattı
Güneş Kova Burcunda, Herkes Hazır Olsun! Astrolog Dinçer Güner Kova Zamanının Tüm Burçlara Etkisini Anlattı
Yeni bir yıl tüm burçlar için yenilikler getirecek, o kesin. Koca bir yılı retrolarla, tutulmalarla geçirdik ve bu bazılarımız için hiç kolay olmadı. Fakat şimdi isyan zamanı çünkü Güneş artık Kova burcunda. Bütün burçları 1 ay boyunca etkisine alacak Kova döneminde neler yaşanacağını astrolog Dinçer Güner anlattı. Detaylar içeriğimizde
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Koca bir seneyi retrosuyla, tutulmasıyla geride bıraktık. Bazılarımız gerçekten çok çekti. Tam yolunda gidecek gibi görünen işler gitmedi, bazılarımız yarı yolda kaldı ama artık yetti çünkü Güneş artık Kova burcunda. Bu 1 aylık süreç bütün burçları etkisine alacak. Şimdi isyan zamanı!
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Ve tüm burçlar için güzel haber ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi. Gelin bakalım Güneş Kova burcuna geçtiğinde tüm burçları neler bekliyormuş?
"Kişisel alanlarımız daha değerli bir hale gelir. Çok fazla hesap vermek istemediğimiz, kuralları bazen yıkmak istediğimiz, farklı ve sıradışı bir şeyler denemeye çok daha yakın olduğumuz bir dönemdir. İdeallerimiz ve hayatta ki duruşumuz, fikirlerimiz, hayata bakış açımız, beğendiğimiz partiler önem kazanır"
"Birebir ilişkiler yerine, daha çok grup aktiviteleri, kalabalık gruplarla bir arada olmak daha çok keyif verir. Tamda bu dönem derneklere üye olabilir, derneklerde aktif görevler alabilir, toplum için bir şeyler yapmak adına kolları sıvayabilirsiniz."
"Bu dönem sosyal çevremiz hareketlenmeye başlar, yeni networkler kurmak isteyebilir, ekip çalışmaları içine çekilebilir, teknoloji, internet, dijital dünya, sosyal medyaya her zamankinden çok daha fazla ilgi duyabiliriz. Bu konuları takip edebilir, yeni çıkan teknolojileri de yakından takip ettiğimiz bir dönemdir. Yine uzayla ilgili araştırmalar daha çok ilgimizi çeker ve iştahımızı kabartabilir."
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"Sıra dışı konular, kişiler ve olaylarla karşılaşmak mümkündür. Orijinal, toplumun genelinden çok daha farklı giyinen, düşünen, davranan ve yaşayan kişiler göze daha çok çarpmaya başlar."
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