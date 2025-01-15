Bir Zamanlar Reklam Aşkı Yaşadığı İddia Edilen Ünlülerin İlişkileriyle İlgili Bilinmeyen Detaylar
Bir Zamanlar Reklam Aşkı Yaşadığı İddia Edilen Ünlülerin İlişkileriyle İlgili Bilinmeyen Detaylar
Ayşe Barım'la gündeme gelen dizi oyuncularının tekelleştirilmesi, Serenay Sarıkaya'ya kadar uzandı. İddialara göre Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, reklam aşkı yaşıyordu ve bu aşk sebebiyle Sarıkaya yüklü bir miktar ödeme almıştı. Konu yargıya intikal etti ve taraflar ifadelerini vermeye başladı. Ancak bu gündemden önce de reklam aşkı yaşadığı iddia edilen ünlüler olmuştu. Kimler mi? Buyurun bakalım 👇
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Sevda Demirel - Doruk Doğrusöz
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Adriana Lima - Metin Hara
Hıncal Uluç - Ece Gürsel
Kıvanç Tatlıtuğ - Meltem Cumbul
Emrah - Asuman Krause
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Deniz Seki - Faruk Salman
Sinan Akçıl - Ebru Şallı
Bülent Ersoy - Armağan Uzun
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