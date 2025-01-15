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Bir Zamanlar Reklam Aşkı Yaşadığı İddia Edilen Ünlülerin İlişkileriyle İlgili Bilinmeyen Detaylar

Bir Zamanlar Reklam Aşkı Yaşadığı İddia Edilen Ünlülerin İlişkileriyle İlgili Bilinmeyen Detaylar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.01.2025 - 12:21 Son Güncelleme: 15.01.2025 - 12:44

Ayşe Barım'la gündeme gelen dizi oyuncularının tekelleştirilmesi, Serenay Sarıkaya'ya kadar uzandı. İddialara göre Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, reklam aşkı yaşıyordu ve bu aşk sebebiyle Sarıkaya yüklü bir miktar ödeme almıştı. Konu yargıya intikal etti ve taraflar ifadelerini vermeye başladı. Ancak bu gündemden önce de reklam aşkı yaşadığı iddia edilen ünlüler olmuştu. Kimler mi? Buyurun bakalım 👇

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Sevda Demirel - Doruk Doğrusöz

Sevda Demirel - Doruk Doğrusöz

İkili birbirlerine aşık olduklarını söylemiş ve uzun bir birliktelik yaşamıştı. Ancak Sevda Demirel'in bu ilişkiden önceki homofobik söylemleri, Doğrusöz ile olan ilişkisinin reklam olduğu iddialarına yol açtı.

Adriana Lima - Metin Hara

Adriana Lima - Metin Hara

Bu ikilinin nasıl bir araya geldiğini başından beri hiç kimse anlamadı.Herkes Adriana Lima için 'yenge' demeye başlamışken ikili bir anda ayrıldı, yine kimse bir şey anlamadı. Bu durum reklam aşkı iddialarına sebep oldu.

Hıncal Uluç - Ece Gürsel

Hıncal Uluç - Ece Gürsel

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden gazeteci Hıncal Uluç ile manken Ece Gürsel arasında anlam verilemeyen bir ilişki vardı. İkili birbirlerine 'sweetheart' diye hitap ediyordu. Ece Gürsel bu ilişkiyle ilgili yıllar sonra ''Hıncal Bey bana 'Evladım' diye hitap eder. Bizim ilişkimiz bir PR (tanıtım) çalışmasıydı. Sevgili olmadık. Ben de ona amca derim.' itirafında bulunmuştu

Kıvanç Tatlıtuğ - Meltem Cumbul

Kıvanç Tatlıtuğ - Meltem Cumbul

2009 yılında yaşanan bu ilişki, çoğu magazin gazetecisinin iddiasına göre reklam aşkıydı. Magazinciler Cumbul'un oynadığı Aşk Yakar dizisinin bir türlü beklenilen reytinge ulaşmaması üzerine yapımcıların ilginç bir yönteme başvurduğunu iddia etmişti. Buna göre Cumbul, o sırada çok gözde olan Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ aşk yaşayacaktı.

Kaynak: Hürriyet

Emrah - Asuman Krause

Emrah - Asuman Krause

Televole döneminin en çok konuşulan ve reklam aşkı olduğu iddia edilen ilişkisi buydu.

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Deniz Seki - Faruk Salman

Deniz Seki - Faruk Salman

Deniz Seki'nin cezaevinden çıkmasının ardından çocukluk aşkı Faruk Salman'la aniden nişanlanması ve kameralar önünde fazlaca mutluluk pozu vermeleri bu ilişkinin reklam aşkı olduğu iddialarına yol açtı.

Sinan Akçıl - Ebru Şallı

Sinan Akçıl - Ebru Şallı

Bu ilişkinin reklam aşkı olarak tanımlanmasının net sebepleri şunlardı. Ebru Şallı'nın yeni başlayan programı için Sinan Akçıl stüdyoya 101 tane gül göndermiş ve bu olay magazin basınının gündemine oturmuştu. Ebru Şallı da Sinan Akçıl'ın yeni albümünün tanıtımını kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmaya başlamıştı. O yüzden de bu ilişkinin reklam aşkı olduğu iddia edildi.

Bülent Ersoy - Armağan Uzun

Bülent Ersoy - Armağan Uzun

Popstar Alaturka yarışmasında başlayan bu ilişki evlilikle sonuçlanmış ve ardından boşanma ile de bitmişti. Fakat iddialara göre bu ilişki, programın reklamı için yapılmış sahte bir ilişkiydi.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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