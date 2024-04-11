Bir Zamanlar Magazin Gündemini Alt Üst Eden Bu Olayları Hatırlayınca "Vay Be!" Diyeceksiniz
Bir Zamanlar Magazin Gündemini Alt Üst Eden Bu Olayları Hatırlayınca "Vay Be!" Diyeceksiniz
Magazin arşivimizi karıştırdıkça şaşırtıcı olaylara denk geliyoruz. Bunlardan bazılarını sizler için derledik 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tarkan'ın sevgilisi Jülyet Dilge'nin, Ferda Anıl Yarkın'a olan yakınlığı sebebiyle Megastar'dan ayrılması epey konuşulmuştu.
Sibel Can'ın 1998 yılında sahne aldığı Polis Balosu'nda elbisesini sıyırması nedense o dönem magazin gündeminde epey bir olay yaratmıştı.
Hakan Altun'un Ebru Gündeş ayrılığı sonrası eski nişanlısına akrostiş şiir yazmasına ne demeli? Konuyu bilmeyen hemen şiirin baş harflerine baksın.
Dansöz Sibel Gökçe'nin 0900'lü numaraların reklam sloganı olarak "Ara beni boya beni" cümlesini kullanması ise unutulmayanlar arasında.
Ferda Anıl Yarkın'ın ayrıldığı sevgilisi Aşkın Nur Yengi'ye ayar vermek için albümünün adını "Aşkın Yetmez" koyması da epey cin bir fikirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seren Serengil'in türkücü Cengiz İmren'le hapishanede evlenmesi de dönemin en çok konuşulan olaylarındandı.
Hıncal Uluç ile manken Ece Gürsel'in birbirlerine "sweety" dediği aşkları kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.
Süperstar Ajda Pekkan'ın eski milletvekili Yıldırım Aktuna ile aşk yaşamasını bilmeyen kaldı mı?
Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın damadı Tunay için "Şofeeerrr şofeer!" diye saydırmasını hatırlayanlar parmak kaldırsın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın