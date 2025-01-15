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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.01.2025 - 11:33

Yeni bir yıla girdik ama onlar geçmişte kalmadı maalesef. Tam tersine gümbür gümbür gelmeye devam ediyorlar. Bunlara baktıkça halinize şükredip mevcut dertlerinizi unutabilirsiniz. Bakalım en çok hangisi kafanızı yakacak? Buyurun o karanlık dünyaya 👇

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1. Biz senin kitap okuduğunu zaten hiç düşünmemiştik...

1. Biz senin kitap okuduğunu zaten hiç düşünmemiştik...

2. Arkadaşlar, hala bir şekilde para kazanamadıysanız hatayı biraz da kendinizde arayın...

2. Arkadaşlar, hala bir şekilde para kazanamadıysanız hatayı biraz da kendinizde arayın...

3. Bu adam tuvalet çöplerini kokluyormuş... 🤢

3. Bu adam tuvalet çöplerini kokluyormuş... 🤢

4. Var böyle manyaklar...

4. Var böyle manyaklar...

5. İyice çıkarın b*kunu iyice!

5. İyice çıkarın b*kunu iyice!
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6. Belediye otobüsünde tavuk keyfi dersek...

6. Belediye otobüsünde tavuk keyfi dersek...

7. Allah akıl fikir versin...

7. Allah akıl fikir versin...

8. Özge'den biraz akıl mı alsan acaba?

8. Özge'den biraz akıl mı alsan acaba?

9. Çöp şiş yemek için evlenmek zorunda kalınır mı ya?

9. Çöp şiş yemek için evlenmek zorunda kalınır mı ya?

10. Yeni gelinler hafiften sıyırırken...

10. Yeni gelinler hafiften sıyırırken...

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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