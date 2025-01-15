Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Yeni bir yıla girdik ama onlar geçmişte kalmadı maalesef. Tam tersine gümbür gümbür gelmeye devam ediyorlar. Bunlara baktıkça halinize şükredip mevcut dertlerinizi unutabilirsiniz. Bakalım en çok hangisi kafanızı yakacak? Buyurun o karanlık dünyaya 👇