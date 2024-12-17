Bir Zamanlar Televizyon Ekranlarında Ünlülerin Cehalet Şov Rüzgarlarını Estirdiği Unutulmaz Anlar
Bir Zamanlar Televizyon Ekranlarında Ünlülerin Cehalet Şov Rüzgarlarını Estirdiği Unutulmaz Anlar
Ünlülerin skandalları hiç bitmez. Geriye dönüp baktığımız zaman aşk-meşk dışında da bir sürü acayip örnekle karşılaşmamız mümkün. Bunlardan bir kısmını sizin için yeniden bulduk. Hepsi de yakın geçmişe ait ama bakalım hatırlayabilecek misiniz? Buyurun arşivleri karıştırmaya...
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Bir sabah programında sunuculardan Funda Özkalyoncu'nun "Kürk Mantolu Madonna" kitabının, şarkıcı Madonna'nın hayatını anlattığını iddia etmesi... Bu iddia Sabahattin Ali'nin kemiklerini sızlatmamıştır umarız.
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Bir Madonna vakası da Bircan Bali ve Ece Erken'den. 2019 yılındaki Eurovision'da sahneye çıkan Madonna'yı yarışmacı sanan ikili, Madonna'nın Eurovision'u kazanamamasına aşırı üzülmüşlerdi. Çok tatlı kafalar...
İzzet Yıldızhan'ın Fransız çocuklarını takdir etmesi de aşırı ilginçti. Yıldızhan, katıldığı bir programda "Fransızlar amma kültürlü, ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor." demişti...
Hilal Cebeci'nin matematik dehası da epey konuşulmuştu. Kendisine takip mesafesini soran bir muhabirle aralarında tam olarak şu diyalog geçmişti 👇
Rasim Ozan Kütahyalı'nın "kusturmalı Boşnak saksosu" şeklinde canlı yayında yaptığı tanımı kimsenin unuttuğunu sanmıyoruz.
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Ciciş Kardeşler'in katıldıkları bir programda "sperm bankası"ndan bahsetmek isterken "Hani p*nis bankasından p*nis alan bir kadın vardı ya..." diye cümleye başlaması da pek acayipti.
Okan Bayülgen'in Niran Ünsal'a "En sevdiğiniz bilim adamı kimdir?" sorusunu sorması ve Ünsal'ın "Victor Hugo" cevabını vermesini belki izleyenler hatırlar. Stüdyodaki konuklardan Atilla Taş'ın bu cevaptan sonra "Doğru, Sefiller'i buldu" diye eklemesi de olaya bambaşka bir boyut getirmişti.
Gülben Ergen'in kendi programında Ece Seçkin'i konuk etmesi ve ardından "Hukuk okuyorsun, peki hangi bölüm?" diye sormasını da unutabiliriz isterseniz...
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