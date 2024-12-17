Bir Zamanlar Televizyon Ekranlarında Ünlülerin Cehalet Şov Rüzgarlarını Estirdiği Unutulmaz Anlar

Ünlülerin skandalları hiç bitmez. Geriye dönüp baktığımız zaman aşk-meşk dışında da bir sürü acayip örnekle karşılaşmamız mümkün. Bunlardan bir kısmını sizin için yeniden bulduk. Hepsi de yakın geçmişe ait ama bakalım hatırlayabilecek misiniz? Buyurun arşivleri karıştırmaya...