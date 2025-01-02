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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
02.01.2025 - 18:30

Koca bir yılı geride bırakıp yepyeni bir sayfa açmak derdindesiniz biliyoruz. Ama bu o kadar da kolay olmayacak. Çünkü sosyal medya paylaşımlarıyla beynimizi yakanlar bu sene de bizimle beraber. Bakalım en çok hangisi zihninize hasar verecek?

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1. Tehlikeliyim diyorsun yani, vayy!

1. Tehlikeliyim diyorsun yani, vayy!

2. Zifaf yatağına bakkal dükkanı mı açtınız?

2. Zifaf yatağına bakkal dükkanı mı açtınız?

3. Dua ederken nasıl öyle laf soktun ya!

3. Dua ederken nasıl öyle laf soktun ya!

4. Yemeğin fazla yağını almak için onlarca yöntem varken neden bu?

4. Yemeğin fazla yağını almak için onlarca yöntem varken neden bu?

5. Yazık kafana...

5. Yazık kafana...
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6. Abi seni biraz harcamış olabilirler mi?

6. Abi seni biraz harcamış olabilirler mi?

7. Yönlendirme için teşekkürler 👍

7. Yönlendirme için teşekkürler 👍

8. Çatır çatır çatladık offf bee!

8. Çatır çatır çatladık offf bee!

9. Bilgilendirme için sana da teşekkürler 👍

9. Bilgilendirme için sana da teşekkürler 👍

10. Yoklukta olmak felaket bi şey...

10. Yoklukta olmak felaket bi şey...

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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