Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Koca bir yılı geride bırakıp yepyeni bir sayfa açmak derdindesiniz biliyoruz. Ama bu o kadar da kolay olmayacak. Çünkü sosyal medya paylaşımlarıyla beynimizi yakanlar bu sene de bizimle beraber. Bakalım en çok hangisi zihninize hasar verecek?
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1. Tehlikeliyim diyorsun yani, vayy!
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2. Zifaf yatağına bakkal dükkanı mı açtınız?
3. Dua ederken nasıl öyle laf soktun ya!
4. Yemeğin fazla yağını almak için onlarca yöntem varken neden bu?
5. Yazık kafana...
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6. Abi seni biraz harcamış olabilirler mi?
7. Yönlendirme için teşekkürler 👍
8. Çatır çatır çatladık offf bee!
9. Bilgilendirme için sana da teşekkürler 👍
10. Yoklukta olmak felaket bi şey...
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