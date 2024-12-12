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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
12.12.2024 - 13:38

Hayatınızda her şey yolunda gidiyorsa biraz ara verin. Çünkü birazdan görecekleriniz sinirlerinizle oynayabilir. En azından bakıp bakıp halinize şükredebilirsiniz. İnsan gerçekten hayret ediyor. Bakalım en çok hangisi dengenizi bozacak?

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1. Bi ürünün bu kadar b*ku çıktığı hiç olmamıştı...

1. Bi ürünün bu kadar b*ku çıktığı hiç olmamıştı...

2. Boşa yaşamışız bunca yıl...

2. Boşa yaşamışız bunca yıl...

3. Kuduranları görelim?

3. Kuduranları görelim?

4. Aura taklit edebilenler bi yanaşsın

4. Aura taklit edebilenler bi yanaşsın

5. Nasıl ya?

5. Nasıl ya?
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6. Bazı insanlar şükür sebebidir "iyi ki böyle biri değilim" diye...

6. Bazı insanlar şükür sebebidir "iyi ki böyle biri değilim" diye...

7. Ya bize her şeyi haber vermek zorunda değilsiniz!!!

7. Ya bize her şeyi haber vermek zorunda değilsiniz!!!

8. Yok ya ne yanlış anlaması aşk olsun!

8. Yok ya ne yanlış anlaması aşk olsun!

9. Siz gerçekten kafayı yemişsiniz!

9. Siz gerçekten kafayı yemişsiniz!

10. Güle güle Nejla...

10. Güle güle Nejla...

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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