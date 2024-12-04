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Gibi Dizisi mi Bu? Tekel Bayisi İçin Eleman Arayan Adamın İş İlanında İstediği Şaka Gibi Özellikler

Gibi Dizisi mi Bu? Tekel Bayisi İçin Eleman Arayan Adamın İş İlanında İstediği Şaka Gibi Özellikler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.12.2024 - 11:40 Son Güncelleme: 04.12.2024 - 12:20

Türkiye'de milyonlarca işsiz var ve her biri günaşırı iş bulabilmek için arayışta. Fakat bazı iş ilanları da ya çok acımasız ya da şaka gibi. Tıpkı biradan göreceğiniz bu ilan gibi. Kars'taki tekel bayisi için İstanbul'dan trenle gelecek insan arayan işverenin istediği özellikler oldukça enteresan. Bakalım siz en çok hangisine şaşıracaksınız?

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Türkiye'de milyonlarca işsiz var. Kimisi okulunu bitirmiş, kimisi kalifiye eleman, kimisi ise atanmayı bekliyor. İşsizler her gün çeşit çeşit işverenin kapısını aşındırırken, bazı işverenler de "işi beğenmiyorlar" şeklinde açıklama yapıyor.

Türkiye'de milyonlarca işsiz var. Kimisi okulunu bitirmiş, kimisi kalifiye eleman, kimisi ise atanmayı bekliyor. İşsizler her gün çeşit çeşit işverenin kapısını aşındırırken, bazı işverenler de "işi beğenmiyorlar" şeklinde açıklama yapıyor.

Bir tekel bayi sahibinin internete verdiği eleman ilanı ise görenleri bir miktar şaşırttı. Ön görüşme için İstanbul'dan Kars'a gelinmesini isteyen iş yeri sahibi, çalışacak kişinin 4 yıllık mezun olmasını da istiyor.

Bir tekel bayi sahibinin internete verdiği eleman ilanı ise görenleri bir miktar şaşırttı. Ön görüşme için İstanbul'dan Kars'a gelinmesini isteyen iş yeri sahibi, çalışacak kişinin 4 yıllık mezun olmasını da istiyor.

Maaşın 17 bin TL olduğu bu ilginç ilanın detayları burada.

Maaşın 17 bin TL olduğu bu ilginç ilanın detayları burada.

Söz konusu iş ilanı Gibi dizisini izleyenlerin aklına "Badana" bölümünü getirtti. Siz ne düşünüyorsunuz?

Söz konusu iş ilanı Gibi dizisini izleyenlerin aklına "Badana" bölümünü getirtti. Siz ne düşünüyorsunuz?
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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