Gibi Dizisi mi Bu? Tekel Bayisi İçin Eleman Arayan Adamın İş İlanında İstediği Şaka Gibi Özellikler

Türkiye'de milyonlarca işsiz var ve her biri günaşırı iş bulabilmek için arayışta. Fakat bazı iş ilanları da ya çok acımasız ya da şaka gibi. Tıpkı biradan göreceğiniz bu ilan gibi. Kars'taki tekel bayisi için İstanbul'dan trenle gelecek insan arayan işverenin istediği özellikler oldukça enteresan. Bakalım siz en çok hangisine şaşıracaksınız?